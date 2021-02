Nog niet zeker dat Zeeuwse basisscholen maandag open gaan

Op basisschool Duiveland in Nieuwerkerk geeft een docent geeft digitaal les via zoom en teams aan leerlingen (foto: ANP)

Het kabinet stelt bijvoorbeeld bubbels voor met twee tot vijf leerlingen die bij elkaar in de buurt mogen komen. Volgens Van Kampen is dat niet te doen. "Ga dat maar eens bij elkaar krijgen met kinderen die van nature gewend zijn om wat aan elkaar te plukken en rond elkaar te hangen. Dat is niet uitvoerbaar."

Veel scholen hebben daar überhaupt de ruimte niet voor. Ze willen graag open, maar wel op een veilige, verantwoorde en uitvoerbare manier, zegt Van Kampen. "We hebben wel met kinderen én personeel te maken. Het kabinet kan van alles zeggen; ze hebben ons overdonderd met het tijdstip."

De scholen hadden gedacht pas na de voorjaarsvakantie open te moeten en voelen zich overvallen, vertelt voorzitter van de CPOZ, Pim van Kampen:

Misschien niet alle basisscholen open

Hoeveel scholen uiteindelijk niet open kunnen maandag, is nog niet duidelijk. "We hebben gisterochtend overleg gehad met alle bestuurders van het primair onderwijs in Zeeland", zegt Van Kampen. "In principe gaan we open, maar er zullen grote regionale verschillen zijn tussen de scholen."

Richtlijnen voor het openen van de basisscholen: Gespreide begin- en eindtijden en pauzes.

Kind in groep 1 t/m 6? Eén ouder/verzorger mag het kind brengen en halen, mag de school niet in en wordt geadviseerd een mondkapje te dragen.

Kinderen uit groep 7 en 8 komen zoveel mogelijk zelf naar school.

Er wordt zoveel mogelijk in vaste groepen gewerkt. In groep 4, 5 en 6 is het advies om groepjes van vijf kinderen te maken, in groepen 7 en 8 wordt met kleinere groepjes of koppels gewerkt. Mocht er dan een besmetting plaatsvinden, dan hoeven mogelijk alleen de leerlingen uit hetzelfde groepje in quarantaine. Dat beoordeelt de GGD.

Bij een besmetting moeten leerlingen en onderwijspersoneel die nauw contact met die persoon hebben gehad, vijf dagen in quarantaine. Daarna kunnen ze zich laten testen. Dat is vrijwillig. Wie zich niet laat testen, moet nog vijf dagen in quarantaine. Scholen geven dan zoveel mogelijk onderwijs op afstand.

Buitenspelen gebeurt alleen met de eigen klas, klassen worden niet gemengd.

Bij een besmetting gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine.

Ruimte voor maatwerk: scholen passen de richtlijnen toe die zoveel mogelijk passen bij hun situatie Bron: Rijksoverheid

Gisteren gaf basisschool Sint Anthonius in Oud-Vossemeer al aan niet open te gaan. Volgens het bestuur van de Lowys Porquinstichting (LPS), waar de school onder valt, is het niet veilig en verantwoord om open te gaan. In een brief zijn ouders op de hoogte gesteld.

