Is er al genoeg regen gevallen?

Een grijze dag gisteren. (foto: Adri Joosse)

In januari is ongeveer 30 milliliter meer regen gevallen dan normaal, zegt Mangnus. "Het is niet zo dat het harder regent dan we hebben kunnen", grapt hij verwijzend naar de hit van BLØF. Het waterpeil is volgens hem niet extreem hoog geweest.

'Redelijk op peil'

Zeeland kampt al een aantal jaren op rij met een neerslagtekort. Inmiddels is het grondwaterpeil weer bijna op het oude niveau. "De provincie meet de hoogte van het grondwater. Dat wijst nu uit dat het weer redelijk op peil is overal."

Toch betekent dat niet dat de zorgen voorbij zijn. In oktober zei Mangnus al: "Het voordeel tot nu toe is dat droge zomers worden afgewisseld met natte winters. Maar dat is geen reden om achterover te leunen. Zoals we het nu zien, valt er in de winter voldoende neerslag om de voorraad aan te vullen. Als het een keer niet regent in winter, zal het opraken, dan geldt: op is op."

Luc Mangnus over de neerslag van de afgelopen tijd:

Wat je nu weg laat lopen, heb je in de zomer niet meer.

Daarom zetten het waterschap en andere grondbeheerders steeds vaker in op het bewaren van water. Dat gebeurde ook de afgelopen tijd. Mangnus: "Het waterschap probeert de droogte te verhelpen en het watertekort in de ondergrond aan te vullen. Daardoor hebben we het waterpeil hoger gehouden dan we normaal zouden doen."

"Wat je nu weg laat lopen, heb je in de zomer niet meer. Dus proberen we het zo maximaal mogelijk op te vangen en vast te houden. Maar uiteindelijk zit dat vol en moet je het afvoeren.

