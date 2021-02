Geen bekerstunt voor Lokeren-Temse bij debuut Mitchell de Nooijer

Mitchell de Nooijer (vijfde van rechts) maakte zijn debuut voor Lokeren-Temse (foto: ANP)

De Nooijer (20) staat sinds december onder contract bij Lokeren-Temse, dat uitkomt in de 2e klasse van het amateurvoetbal. Dat is het op een na hoogste amateurniveau in België. De club is ontstaan na een fusie tussen de failliete profclub Lokeren en de amateurs van Temse. De wedstrijden worden in het Daknamstadion in Lokeren gespeeld.

Door de coronapandemie duurde het tot gisteravond voordat De Nooijer zijn officiële debuut kon maken. De reguliere amateurcompetitie ligt stil, maar Lokeren-Temse maakte nog wel deel uit van het bekertoernooi.

Tegen STVV, dat uitkomt in de Jupiler Pro League, kon Lokeren-Temse niet voor een verrassing zorgen. Na een snelle 0-1 (na acht minuten) scoorde STVV in de 62e minuut de 0-2. De Nooijer begon in de basis als linksback, maar werd een kwartier voor tijd gewisseld.

