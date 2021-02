Buschauffeur in rechtbank: 'Ik had evengoed dood kunnen zijn'

(foto: ANP)

De verdachte zit sinds 1 maart in voorarrest. De officier van justitie eist 445 dagen cel waarvan negentig dagen voorwaardelijk. Ook eist het Openbaar Ministerie een werkstraf van 180 uur. Als de rechtbank de strafeis overneemt zou dat betekenen dat de verdachte op 19 februari de gevangenis mag verlaten. Dan volgt wel verdere begeleiding door onder meer Stichting Door.

Wat is er gebeurd? De lezingen van verschillende getuigen lopen hier en daar uiteen van wat er op de dag van de steekpartij is gebeurd. Het Openbaar Ministerie is van mening dat het als volgt is gegaan: ten tijde van de steekpartij verdiende de verdachte zijn geld met dealen in drugs. Hij kreeg die dag een bericht van een paar jongens dat ze hasj wilden kopen. Ze troffen elkaar op het busstation van Hulst waar de zaak uit de hand liep. De verdachte zegt dat er meteen werd gescholden en geprovoceerd door de jongens die daarna de bus in stapten. Van daaruit zouden ze volgens de man uit Graauw ook nog dreigende bewegingen hebben gemaakt. De verdachte geeft toe dat hij een agressiviteitsprobleem heeft. Hij begon tegen de bus te slaan waarop de buschauffeur ingreep. De verdachte, de buschauffeur en de mogelijke drugskopers belandden buiten de bus op het veld. Daar wordt de buschauffeur geraakt met het mes. Volgens hem door de verdachte, volgens de verdachte door iemand anders. De verdachte vlucht. Een dag later wordt hij opgepakt.

De verdachte ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de steekpartij. Volgens hem heeft een andere jongen de buschauffeur geraakt. Volgens zijn advocaat is er zo veel onduidelijk over wat er in die paar minuten is gebeurd, dat de rechtbank nooit zeker kan weten of zijn cliënt gestoken heeft. De getoonde filmbeelden in de rechtszaal van de camera van de bus, geven volgens de raadsman ook geen uitsluitsel. Daarom is hier alleen vrijspraak op zijn plaats volgens de raadsman. Volgens het OM staat het vast dat de man verantwoordelijk is voor de steekpartij en de andere strafbare feiten.

De buschauffeur is ook in de rechtszaal aanwezig. Hij vertelt dat hij de jongeman weg probeerde te sturen. Daarom zou de verdachte hebben gezegd: "Niet mee bemoeien en achter je stuur gaan zitten." De buschauffeur wordt met een mes geraakt in zijn borst. De wond is twaalf centimeter lang en enkele centimeters diep. Er worden net geen vitale organen of bloedvaten geraakt. "Ik had evengoed dood kunnen zijn", aldus de buschauffeur.

Ruim 11.000 euro schadevergoeding

Hij vraagt om een schadevergoeding van ruim 11.000 euro. De verdachte vindt niet dat hij dat moet betalen omdat hij ontkent gestoken te hebben. In zijn laatste woord voegt hij daaraan toe dat hij zelf ook gewond raakte bij de vechtpartij. "Ik heb ook een klap op mijn neus gehad. Ik had ook een schadevergoeding kunnen vragen."

De rest van de verdenkingen Naast de steekpartij wordt de man ook verdacht van wapenbezit. Dan gaat het om het vlindermes dat hij bij zich had ten tijde van de steekpartij. Ook wordt hij vervolgd voor het bedreigen van een man in Hulst tegen wie hij volgens getuigen zei dat hij hem 'van beneden tot boven helemaal open zou trekken met een mes'. Daarnaast verdenkt het OM hem ervan dat hij betrokken was bij een vechtpartij in Hulst en wordt hem drugsbezit ten laste gelegd.

Volgens de advocaat van de verdachte heeft zijn cliënt veel geleerd van het kleine jaar dat hij inmiddels in voorarrest heeft gezeten. De verdachte is veranderd volgens zijn advocaat en werkt onder meer aan zijn agressiviteitsprobleem.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

