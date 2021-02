Versnippering oppositie speelt provinciebestuur parten

Forum voor Democratie kwam twee jaar geleden met vijf zetels Provinciale Staten van Zeeland binnen., maar heeft daar nu nog maar twee van over (foto: Omroep Zeeland)

Provinciale Staten komen vrijdag voor het eerst dit jaar weer in volledige bezetting bij elkaar. Digitaal weliswaar vanwege de coronamaatregelen, en in een andere samenstelling. Statenlid Eelco van Hoecke stapte in december over van Forum voor Democratie naar de Partij voor Zeeland. Forum was met drie zetels de grootste oppositiepartij, maar door de overstap van Van Hoecke is nu de Partij voor Zeeland met drie zetels de grootste partij in de oppositie van Provinciale Staten.

15 partijen op 39 zetels

De Zeeuwse Staten tellen vijftien partijen op 39 zetels. De vier partijen CDA, SGP, VVD en PvdA hebben samen een krappe meerderheid van twintig Statenleden en kleuren als coalitie de politieke en economische koers van de provincie. De overige negentien zetels van de oppositie worden verdeeld over maar liefst elf partijen.

Versplintering

Na het vertrek van Van Hoecke bij Forum bestond even de vrees dat hij voor zichzelf zou beginnen en dat de 19 zetels van de oppositie over maar liefst twaalf partijen zouden zijn verdeeld, waarmee de versplintering totaal leek. Maar ook nu Van Hoecke zich heeft aangesloten bij de Partij voor Zeeland, bestaat de oppositie in Zeeland nog steeds uit een lappendeken van kleine fracties. De Partij voor Zeeland is nu de grootste met drie zetels; er zijn daarnaast zes tweetallen en vier eenmansfracties.

Teloorgang Zeeuwse Forum-fractie

De pil lijkt nu het bitterst voor de fractie van Forum voor Democratie. Forum kwam na de verkiezingen de Staten binnen met vijf zetels. Maar na een jaar stapten leden Robert Brunke en Robert Koevoets op, om uiteindelijk samen verder te gaan onder de naam Pro Zeeland. Ook Eelco van Hoecke is dus nu vertrokken, omdat hij volgens een schriftelijke verklaring niet meer verder wilde onder landelijk partijleider Thierry Baudet. Tot op heden wil Van Hoecke die schriftelijke verklaring niet toelichten voor de camera of de microfoon.

Eén van de twee resterende Forumleden, Martin Bos, maakt geen verslagen indruk nu zijn fractie nog maar twee van de vijf oorspronkelijke zetels heeft. Volgens Bos is hij samen met fractievoorzitter Fred Walravens het 'motorblok' van de Zeeuwse Forum-fractie. Beiden blijven de landelijke partij trouw: "Forum ís Thierry Baudet. Wij denken er niet over om uit de partij te stappen."

Optimistisch

Fractievoorzitter Jan Henk Verburg van tweemansfractie ChristenUnie blijft optimistisch over de invloed die al die kleine oppositiepartijen kunnen hebben op de politieke en economische koers van de provincie Zeeland. "Met goede ideeën kom je een heel eind", stelt hij. Volgens Verburg staat de coalitie open voor die goede ideeën van de oppositie. Zelf merkte hij dat zijn fractie serieuzer wordt genomen nu de ChristenUnie de afgelopen jaren in het kabinet zat.

Afgezien van de vraag of die kleine partijtjes tegenwicht kunnen bieden aan het dagelijks bestuur van CDA, SGP, VVD en PvdA, levert het totale aantal van vijftien partijen in Provinciale Staten van Zeeland praktische problemen op, zeker voor de Statenleden zelf. "Sommige mensen die zich afscheiden, sluiten zich later weer aan bij een andere partij", ziet commissaris van de Koning Han Polman. "Dat is prettig, want het is niet eenvoudig om als éénling zitting te hebben. Je moet dan helemaal alleen in de Staten opkomen voor jouw politieke gedachtengoed."

Intensiever

Vijftien partijen op 39 zetels leveren nog meer praktische problemen op. Over ieder onderwerp krijgen vijftien partijen spreekrecht en kunnen vijftien partijen vragen indienen. "Het is langer vergaderen dan je gewend bent", constateert SGP-gedeputeerde Harry van der Maas. "Als je zoveel vragen krijgt naar aanleiding van onderwerpen, wil je als college ook antwoorden geven. Dus het is gewoon intensiever."