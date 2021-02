Corona in Zeeland: drie ziekenhuisopnames en één sterfgeval in Terneuzen

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Het aantal nieuwe besmettingen ligt iets lager dan het gemiddelde van de voorgaande dagen. De gemeente met de meeste nieuwe besmettingen is Vlissingen, daar heeft het RIVM zestien positieve testresultaten geregistreerd. Middelburg volgt met veertien nieuwe besmettingen.

Omdat de besmettingsaantallen in de registratie van het RIVM van dag tot dag flink kunnen fluctueren is de onderliggende trend beter te zien als je kijkt naar het aantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen. Daarom hebben we die optelsom in de onderstaande grafiek per dag gemaakt voor vier Zeeuwse regio's.

Zevendagenlijn

Daaruit blijkt dat de zevendagenlijn van de regio's Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden een dalende trend laten zien. Walcheren en Noord-Zeeland, die regio bestaat uit Schouwen-Duiveland en Tholen, blijven ongeveer gelijk.

In de onderstaande tabel zie je de door het RIVM gemelde aantallen besmettingen per gemeente van de voorgaande dagen. Na Vlissingen en Middelburg volgen in de dagcijfers van het RIVM de gemeenten Hulst en Terneuzen met acht nieuwe besmettingen.

Nieuwe besmettingen per gemeente volgens de RIVM

Gemeente zo 31 jan ma 1 feb di 2 feb wo 3 feb do 4 feb Borsele 4 2 3 1 2 Goes 9 7 4 7 3 Hulst 6 7 2 5 8 Kapelle 4 1 1 0 2 Middelburg 13 14 11 9 14 Noord-Beveland 5 1 0 6 4 Reimerswaal 6 2 1 8 5 Schouwen-Duiveland 8 3 3 8 6 Sluis 5 6 0 2 1 Terneuzen 9 19 9 11 8 Tholen 6 5 4 10 5 Veere 2 0 3 7 2 Vlissingen 12 11 14 20 16 totaal Zeeland 89 78 55 94 76

Aangezien er grote verschillen zijn in aantallen inwoners is een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daaruit blijkt dat Noord-Beveland nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn de afgelopen zeven 357 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners.

Noord-Beveland nog altijd in top tien

Landelijk staat Noord-Beveland nog altijd in de top tien van gemeenten met de meeste besmettingen naar inwonertal. Wel is de gemeente al wat gedaald op die ranglijs. Afgelopen dinsdag stond Noord-Beveland nog tweede in de landelijke ranglijst van de 352 gemeenten, alleen in de gemeente Vlieland waren er meer besmettingen per inwoner.

De GGD Zeeland maakt zich over Noord-Beveland overigens geen zorgen. Er is sprake van een uitbraak in de gemeente, dat is duidelijk, maar in een gemeente met zo weinig inwoners hoeven er maar enkele gezinnen besmet te raken om hoog in die ranglijst te eindigen, aldus epidemioloog Carolien Koop van de GGD Zeeland.

'Zeer ernstig'

Noord-Beveland is op dit moment ook de enige Zeeuwse gemeente waar het aantal besmettingen boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' ligt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd 250 besmettingen per 100.000 inwoners geconstateerd worden. Vlissingen zit daar met 240 besmettingen per 100.000 inwoners maar nét onder.