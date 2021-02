'Bedrijven moeten ruim de tijd krijgen om coronasteun terug te betalen'

Een praktisch lege winkelstraat in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

De Ruijsscher is zeer te spreken over de steun vanuit Den Haag. En over de snelheid waarmee zaken aangepakt worden. Als voorbeeld geeft hij aan dat de derde steunronde niet in goede aarde viel. "Maar na onze kritiek werd het al snel aangepast", aldus De Ruijsscher.

De Zeeuwse werkgeversvoorman vindt het niet meer dan normaal dat het geld dat ondernemers gekregen hebben terugbetaald moet worden. "We betalen het hoe dan ook", waarmee hij doelt op eventuele hogere belastingen om de staatskas weer te vullen.

De Zeeuwse Kamer met Eric de Ruijsscher en Danny Hollestelle

Danny Hollestelle, directeur van de Hollestelle Groep in Goes en de tweede gast in de Zeeuwse Kamer, is het met hem eens. "Ik vind kwijtschelden te gemakkelijk. Maar geef bedrijven alsjeblieft de tijd om hun eigen zaakjes op orde te krijgen en laat ze pas dan terugbetalen."

De Hollestelle Groep draait op dit moment goed, zegt de directeur. "In het begin hebben we wel steun aangevraagd en ook gekregen om het omzetverlies te compenseren. Maar die hebben we later weer terug moeten betalen. Uiteraard hebben we last van het coronavirus, maar op dit moment hebben we nog goed werk."

De toekomst zien ze allebei positief tegemoet. Al moet De Ruijsscher erkennen dat er ongetwijfeld bedrijven zijn die nu nog bestaan door de steunmaatregelen, maar straks toch omvallen. Maar veel zullen dat er niet zijn, verwacht hij.