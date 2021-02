Robesin wil parlementaire ondervraging over Hedwigepolder: 'Ik wil de waarheid boven water'

Johan Robesin verzet zich al jaren tegen het ontpolderen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Robesin wordt de Hedwigepolder opgeofferd aan het economisch belang van de haven van Antwerpen. Hij noemt het argument van natuurherstel van de Westerschelde 'er met de haren bijgesleept.' Flinke beschuldigingen, maar Robesin - die zich altijd fel verzette tegen de ontpoldering - zegt dat hij ze hard kan maken.

De Hedwigepolder De Hedwigepolder is in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet van politieke partijen, bewoners en andere Zeeuwen besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied van zo'n 300 hectare terug te brengen. Het onteigenen van de grond kostte veel tijd. De werkzaamheden het ontpolderen van de Hedwigepolder zijn vorig jaar begonnen.

Met zo'n ondervraging, waarbij mensen die betrokken zijn bij het dossier gehoord worden, hoopt Robesin dat 'de waarheid klip en klaar boven water komt'. "De Kamer moet zichzelf een spiegel voorhouden. De bereidheid hebben kritisch naar zichzelf te kijken: 'Hoe hebben we dit kunnen laten gebeuren?'"

Volgens Robesin is er in de afgelopen jaren flink gerommeld met het dossier Hedwigepolder. Hij heeft het onder meer over het vervalsen van documenten bij de Europese Commissie:

Robesin wil een parlementaire ondervraging over de Hedwigepolder

Alle 150 Kamerleden krijgen ook een exemplaar van zijn vandaag verschenen boek Alles voor de Hertogin.

'Ik ga net zolang door tot de waarheid boven water komt'

Robesin is vastberaden: "Ik ga net zo lang door tot exact boven water komt waarom die Hedwigepolder onder water is gezet. En dat is niet om de natuur in de Westerschelde van dienst te kunnen zijn. Dat is alleen maar om het belang van Antwerpen te dienen."

Het oud-Statenlid houdt daarbij de toekomst in zijn achterhoofd. "We moeten niet vergeten dat als de Hedwigepolder straks onder water staat, het daarmee niet is afgelopen. Die ontpolderdreiging is er nog steeds volop en eigenlijk weer opnieuw, nu ze met die onzin van die wisselpolders komen."

