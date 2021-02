GGD roept op: 'Kom niet te vroeg naar uw vaccinatie-afspraak'

Een mevrouw wordt gevaccineerd in de Zeelandhallen (foto: Omroep Zeeland)

Deze week worden thuiswonende 85-plussers en zorgmedewerkers in Goes gevaccineerd, alleen liep dat woensdag niet zo soepel. "Gisteren was een leermoment. De grote drukte was iets eenmaligs", reageert Lotte Rijk namens de GGD. "Toevallig waren er gisteren heel veel ouderen in de Zeelandhallen. Normaal gesproken gaat het om een mix van ouderen en zorgpersoneel. Veel van de ouderen moesten vanwege het gebruik van medicatie eerst langs een arts en waren daarna pas aan de beurt voor hun vaccinatie."

Meer artsen

Mevrouw Huisman uit Middelburg baalde woensdag van de grote drukte. "Op de brief stond dat het alles bij elkaar een half uur zou duren, maar het heeft een uur geduurd voordat we klaar waren", vertelde ze in het radioprogramma Zeg u 't Maar. "Een arts ter plekke zei: 'We hebben er geen rekening mee gehouden dat er zoveel mensen zouden komen met rollators en met ziekten.' Dat vind ik dan zo dom, want als je 90 jaar bent dan heb je altijd wel wat." Inmiddels zijn er door de GGD meersartsen ingezet om rijen in het vervolg te voorkomen. En dat lijkt te werken, want een aan dame op leeftijd, zegt dat ze heel tevreden is met hoe het loopt.

Het merendeel van de ouderen komt te vroeg aan bij de Zeelandhallen. "Ze komen een half uur tot drie kwartier te vroeg en daar is de doorstroom niet op berekend", aldus Lotte Rijk. "We raden daarom aan: kom maximaal vijf minuten vóór de afgesproken tijd hier naartoe." Inmiddels zijn er stoelen in de wachtrij neergezet zodat mensen niet lang hoeven te staan.

Mindervalide toiletten

En dan was er volgens meneer Maljers uit Grijpskerke ook nog een ander, praktisch probleem. Woensdag, tijdens het wachten in de Zeelandhallen, vroeg hij of hij even naar het toilet kon. "Ik was er samen met mijn moeder voor haar vaccinatie." Hij verbaasde zich over de mobiele toiletgebouwtjes. "Achter een scherm stond een soort bouwkeet op wielen, met een stalen trapje zonder leuningen. En dan moeten mensen van rond de 90 dat trappetje op, naar de wc?" Ook deze klacht is aangekomen bij de GGD. "Er zijn inmiddels mindervalide toiletten geregeld."