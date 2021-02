Positieve vrachtwagenchauffeur: 'Bij de meeste tankstations mag ik nog gewoon naar de wc'

Den Boer is ondanks de coronatijd erg tevreden met zijn werk als vrachtwagenchauffeur: "Doordat wij hele diverse goederen vervoeren, mogen we ons werk gewoon blijven uitvoeren. Je spreekt inderdaad minder mensen onderweg, maar ik bel nu gewoon vaker. Ook maak ik nu meer puzzels en kijk ik films in mijn cabine en ik ga lekker vroeg naar bed. Als ik voor mijn werk onderweg ben, slaap ik meer dan wanneer ik thuis ben. Dat is zeker niet verkeerd!"

Toiletten

Volgens Ad is het probleem dat er geen toiletten voor vrachtwagenchauffeurs zouden zijn te verwaarlozen: "Bij sommige bedrijven is het inderdaad moeilijker om even naar het toilet te gaan, maar bij bijna alle tankstations mag ik nog gewoon naar de wc."

Restaurants

Ook de sluiting van de restaurants is niet zo'n probleem volgens Den Boer: "Je moet het nu van te voren bestellen en in je cabine opeten, maar dat is niet zo erg. Als ik zelf een opwarmmaaltijd vanuit huis meeneem, eet ik die ook in mijn cabine op. Zo'n punt is het dus niet."

Uitzicht en vrijheid

Den Boer koos jaren geleden voor het beroep van vrachtwagenchauffeur omdat het hem vrijheid biedt en hij vanuit zijn vrachtwagen kan genieten van mooie uitzichten. Ook nu zijn vrijheid door de coronamaatregelen wat beperkt is, geniet hij nog steeds van het rijden en de uitzichten: "Ik geef mijn werk - ook in deze coronatijd - nog steeds een dikke acht."

Vrachtwagenchauffeur Ad den Boer blijft positief in deze coronatijd (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren luidden vrachtwagenchauffeurs de noodklok. De coronamaatregelen in Nederland zouden te streng zijn en chauffeurs willen dan ook graag dat de wegrestaurants weer open gaan.

