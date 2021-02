Meer bewoners verpleeghuizen hersteld dan besmet met corona in de afgelopen week

De afgelopen week telden de verpleeghuizen minder nieuwe coronabesmettingen dan de week ervoor (foto: ANP, bewerkt)

Het aantal nieuwe besmettingen van de afgelopen week ligt boven dat van een week daarvoor. Toen kwamen er veertien bewoners van verpleeghuizen bij met een positieve coronatest. Negen bewoners met een coronabesmetting overleden in die week.

Nog 46 cliënten besmet

Er zijn nog 46 cliënten die op dit moment nog besmet zijn met het virus. Naast de 22 nieuwe besmettingen gaat het om 24 eerdere besmettingen die nog actief zijn. Dat aantal was sinds begin december niet eerder zo laag. Daarmee lijkt de recente reeks uitbraken bij verpleeghuizen in Zeeland iets af te nemen.

Wat de spreiding van de besmettingen over de provincie betreft is de gemeente Vlissingen nog altijd de gemeente met de meeste actieve besmettingen. Wel is dat aantal sinds vorige week wat teruggelopen, toen waren er in die gemeente nog 33 actieve besmettingen, waarvan zeven nieuwe besmettingen. Deze week zijn er in Vlissingen 26 actieve besmettingen, waarvan tien nieuwe besmettingen.

Uitbraken in Middelburg en Vlissingen

Middelburg volgt met elf actieve besmettingen, waarvan acht nieuwe. Daarna volgt Goes met vijf actieve besmettingen, die allemaal voor afgelopen week zijn vastgesteld. Alle andere Zeeuwse gemeenten tellen één of nul actieve besmettingen. De huidige uitbraken in de verpleeg- en verzorgingshuizen concentreren zich dus uitsluitend in Middelburg en Vlissingen.

Ga met de muis over de kaart voor meer informatie per gemeente.

De verpleeg- en verzorgingshuizen zijn druk bezig met het vaccineren van alle cliënten. Door effectief te vaccineren, kunnen er meer doses uit een flacon gehaald worden dan verwacht. Maar ook omdat zieke cliënten niet mogen worden ingeënt, of iemand alsnog afziet van de prik, wordt vaccin 'overgehouden'.

Vaccins allemaal gebruikt

Angela Bras, woordvoerder namens de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen, benadrukt dat de vaccins die overblijven allemaal gebruikt worden. "We willen natuurlijk voorkomen dat dit 'restvaccin' in de gootsteen verdwijnt. Ieder vaccin belandt in een arm. We zorgen dat er zorgmedewerkers die nog niet zijn gevaccineerd stand-by staan, mocht er vaccin over zijn."

De cijfers in dit bericht zijn afkomstig uit de rapportages van de zorgorganisaties Allévo, Cederhof, Cedrah, Cleijenborch, Eilandzorg, Schutse Zorg Tholen, SVRZ, Ter Weel, WVO Zorg, ZorgSaam en Zorgstroom.

De verpleeghuizen hebben inmiddels afspraken gemaakt met huisartsen, zodat bewoners die nog een eigen huisarts hebben ook gevaccineerd kunnen worden. Aanvankelijk kwamen alleen bewoners die onder de verantwoordelijkheid van de specialist ouderenzorg vallen, in aanmerking voor een vaccinatie. De planning per locatie verschilt. Een deel van de cliënten is inmiddels gevaccineerd, andere cliënten volgen binnenkort.