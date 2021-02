Goedemorgen! Geen Straô, wel schaatskoorts en plannen voor een Roze Zaterdag

Schaatsbestellingen worden klaargemaakt voor verzending (foto: Omroep Zeeland)

Een Middelburgse sportwinkel kan erover meepraten. Zodra de weerpluim naar beneden ging, kwamen de bestellingen binnen. Het zijn er inmiddels zo veel dat een extra ploeg is ingeschakeld om alles te verwerken.

Hoewel het magazijn uitpuilt van de voorraad schaatsen, denken ze nog wel een rondgang langs schaatsfabrikanten te moeten doen.

Een beeld van een eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

Roze zaterdag

Als het aan LHBT-Zeeland ligt wordt Roze Zaterdag in de zomer van 2023 in Goes gehouden. De dag moet de acceptatie voor homo's, lesbiennes, transseksuelen en biseksuelen in de provincie vergroten, want volgens Stefano Frans lopen Zeeuwse LHBTI'ers nog vaak tegen problemen aan.

Op dit moment wordt een bidbook gemaakt voor het evenement. Er zijn plannen voor parade komt in de haven, een podium op de Grote Markt en een informatiecentrum op het Bleekveld.

Zanddijk

In Provinciale Staten wordt vandaag vergaderd over het opknappen van de Zanddijk. Aan het dossier werd eind januari een onderzoek toegevoegd dat gemaakt werd op verzoek van de voorstanders van een volledig nieuwe weg tussen de A58 en Yerseke.

Een herberekening zou aantonen dat zo'n nieuw poldertracé net zo duur is als het opknappen van de huidige Zanddijk. De vraag is wat het provinciebestuur met deze herberekening gaat doen.

Dit jaar geen Straô in de Westhoek van Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Straô

Voor het eerst sinds 1953 is er helemaal geen Straô op Schouwen; wegens corona hebben alle dorpen het afgelast. Vooral omdat het evenement publiek trekt, en dat kan niet in de huidige coronatijd.

Morgen zou Renesse, zoals gewoonlijk, het spits afbijten. Maar zoals in alle dorpen waar het eeuwenoude feest gevierd wordt, worden de paardenhoeven niet massaal gewassen in zee. Voor de vaste deelnemers is het een enorme domper.

Sneeuwklokjes (foto: Poul Meijers)

Het weer

Vandaag is er een zwakke tot matige wind uit zuidoost tot zuid, met vrij veel bewolking en vooral bij zee ook af en toe zon. Plaatselijk valt een bui maar de meeste plaatsen blijven droog, maximum vanmiddag morgen van 8 tot 10 graden. Morgen wordt het kouder met maximum rond 5 graden en perioden met regen, maar later mogelijk ook sneeuw of ijzel. Zondag zijn er af en toe winterse buien. Maandag valt er vooral wat sneeuw, maar is er ook een beetje zon. De temperatuur gaat dan gestaag omlaag.