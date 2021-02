Roze Zaterdag Goes moet homoacceptatie vergroten

Een beeld van een eerdere editie van Roze Zaterdag in Amsterdam (foto: ANP)

Roze Zaterdag heeft de uitstraling van een festival, maar dan met een serieuze boodschap. Volgens Stefano Frans, voorzitter van LHBT Netwerk Zeeland, lopen Zeeuwse LHBT-ers nog vaak tegen problemen aan.

"We worden op veel plekken geaccepteerd, maar horen nog regelmatig verhalen van mensen die uit huis worden gezet nadat ze uit de kast zijn gekomen. Ook op scholen worden leerlingen nog regelmatig gepest door hun geaardheid. Het is dus echt nodig."

Stefano Frans over de Roze Zaterdag in Goes

De voorzitter van LHBT Zeeland is op dit moment druk bezig met een bidbook voor het evenement. Daarin staat wat er allemaal nodig is om het in 2023 in Goes te organiseren. Hij stelt voor dat er een parade komt in de haven, een podium op de Grote Markt en een informatiecentrum op het Bleekveld. Volgens Frans moet Roze Zaterdag vooral laten zien dat niet iedereen heteroseksueel is.

50.000 euro

De organisatie vraagt aan de gemeente Goes een bijdrage van 50.000 euro. De rest van het geld moet bijeen worden gebracht door stichtingen, fondsen en sponsoren. "Maar ook bijdragen in middelen juichen we natuurlijk toe", vertelt Stefano Frans.

Roze Zaterdag trok in andere provincies zo'n 10.000 tot 15.000 bezoekers. Later deze maand licht de organisatie tijdens de Goese raadsvergadering de plannen toe.