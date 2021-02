Onwetende wandelaar schaadt de duinen, 'Blijf alsjeblieft op het pad'

Duinen op de kop van Schouwen-Duiveland (foto: Harm-Jan de Braal)

Als je vogels tijdens het broeden verstoort komt het niet meer goed met hun nest, zegt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. En dat niet alleen: "Buiten de paden rusten de reeën, damherten, muizen... De vossen zitten daar in winterrust. Als je buiten de paden loopt, verstoor je die beesten." Ook kan het zijn dat je kwetsbare vegetatie kapot trapt.

Onwetendheid

Landelijk trekken volgens Stichting Duinbehoud tegenwoordig 50 tot 60 procent meer mensen de natuur in dan normaal. "Dat is een hele mooie ontwikkeling, dat meer mensen interesse hebben in de natuur", zegt Janssen. "Maar we zien ook dat het gedrag aan het veranderen is."

Wandelen in de duinen bij Nieuw-Haamstede (foto: Laura Knol)

"De klassieke duinbezoeker weet wat wat de regels zijn in het duingebied, maar we zien steeds meer mensen die van de paden afgaan en door de duinen struinen." Janssen wijt het aan onwetendheid. De stichting probeert met voorlichting mensen te informeren.

Janssen: "We vinden het fantastisch dat je interesse hebt in de natuur. Naar buiten gaan is belangrijk, goed voor de gezondheid. Maar hou je aan de regels."