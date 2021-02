Zeeuws sappenbedrijf komt nu ook met druivensap

De nieuwste smaak van het fruitsappenbedrijf (foto: De Appelarere)

"We hebben nu dertien jaar lang geen nieuw sap op de markt gebracht", vertelt Janine Tazelaar van De Appelaere uit Waterlandkerkje. Hoogste tijd voor iets nieuws. "Je moet je blijven ontwikkelen, je kan niet stil blijven staan."

Vraag op de markt naar gezonde sappen

Volgens haar is er ook behoefte aan op de markt. "Je merkt dat er echt vraag is op de markt naar gezonde dranken. Verantwoord eten en drinken is iets van deze tijd."

Het druivensap is honderd procent puur druivensap, zonder toevoegingen, belooft Tazelaar. De vraag is wel hoe Zeeuws het sap is. De druiven komen uit Italië. "Het aanbod in Zeeland is niet voldoende om aan de vraag te voldoen." Ook het persen wordt, net als bij de andere fruitsappen, uitbesteed.