Zanddijk weer in Provinciale Staten: 'Nieuwe weg is net zo duur als opknapbeurt'

Twee vrachtwagens passeren elkaar op de smalle Zanddijk bij Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

De Zanddijk tussen Yerseke en de A58 wordt beschouwd als één van de gevaarlijkste wegen van Zeeland. Omdat de weg zo smal en kronkelig is, zijn er regelmatig botsingen en rijden er auto's van de dijk af. Het gemeentebestuur, de provincie, omwonenden en bedrijven praten daarom al jaren over een oplossing. Eén van de oplossingen is een nieuwe weg, dwars door de polder.

Cijfers tegen het licht

Provinciale Staten kozen in november toch voor het opknappen van de huidige Zanddijk in plaats van een nieuwe weg. De opknapbeurt zou 59,1 miljoen euro kosten; een nieuwe weg zo'n 73 miljoen. Maar in opdracht van bewoners en bedrijven hield bouwkundig ingenieur Wim van de Linde de cijfers nog eens nauwkeurig tegen het licht. Volgens hem komt het opknappen van de Zanddijk uit op 70,5 miljoen euro. Dat is ongeveer net zo duur als een nieuwe weg door de polder, die door Van de Linde wordt geschat op 72,5 miljoen euro.

Fietspad, parallelweg en ontsluiting

De gepensioneerde Van de Linde uit Goes rekende in het verleden voor de provincie mee aan onder meer de Oosterscheldekering, de Westerscheldetunnel en recenter de Sluiskiltunnel. Volgens hem schat de provincie het opknappen van de Zanddijk te rooskleurig in. Zo zouden sommige kosten nog niet of slechts gedeeltelijk zijn meegenomen, zoals een fietspad, een parallelweg en een ontsluiting van een bedrijventerrein.

'Risico's te laag ingeschat'

Volgens Van de Linde schat de provincie ook de risico's te laag in. Het zou onder meer gaan om materiaalkosten en de uitkoop van aanwonenden. Daarnaast zouden verkeersomleidingen tijdens de jarenlange opknapbeurt meer kosten dan de provincie inschat, terwijl ook veel meer geld nodig zou zijn voor de post 'onvoorzien'. "Die bedragen kunnen razendsnel oplopen", stelt Van de Linde.

In een eerste schriftelijke reactie heeft gedeputeerde Harry van der Maas al laten weten de cijfers van Van de Linde te gaan bestuderen en te vergelijken met de eigen berekeningen van de provincie. Van der Maas benadrukte dat hij het op prijs stelt dat de omgeving met de provincie wil meedenken.

Besluit herroepen

Naar aanleiding van de nieuwe cijfers van Wim van de Linde roept oud-burgemeester Ton Verbree het provinciebestuur op om toch te kiezen voor een nieuw poldertracé. Verbree is uitgegroeid tot de spreekbuis van inwoners en bedrijven in de gemeente Reimerswaal, die zo'n poldertracé willen. Voor het opknappen en verbreden van de huidige Zanddijk moet een aantal huizen worden gesloopt, terwijl andere woningen dichter bij de weg komen te liggen. "Als je ziet dat het verschil zo marginaal is, zit dan niet te tobben. Kies voor een nieuwe weg", stelt Verbree namens een groep bewoners en bedrijven.

