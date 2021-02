Twee mannen aangehouden na mishandeling in Colijnsplaat

(foto: ANP)

De politie heeft het over een zware mishandeling waarbij het slachtoffer met voorwerpen is geslagen. Eén verdachte, een 33-jarige Belg zonder vaste woon- of verblijfplaats, werd in de woning van het slachtoffer aangehouden. Later werd in de Beatrixstraat, een zijstraat van de Kruisstraat, een man in zijn woning aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de mishandeling.

Beide verdachten zijn na de aanhouding overgebracht naar een politiecellencomplex en hebben daar een verklaring afgelegd. Uit een speekseltest bleek dat de Belgische verdachte cocaïne had gebruikt. Hij zit nog vast, de verdachte uit Colijnsplaat is na verhoor in vrijheid gesteld.