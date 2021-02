Schets laat GOES alweer achter zich en keert terug op vertrouwde grond

Siebe Schets in het trainingsshirt van GOES (foto: Omroep Zeeland)

Afgelopen zomer haakte Schets vlak voor het verstrijken van de overschrijvingstermijn nog aan bij GOES, waar hij de naar Hoek vertrokken topscorer Steve Schalkwijk moest doen vergeten. Met twee doelpunten in drie competitiewedstrijden kende Schets een goede start, maar daarna werd de Derde Divisie als gevolg van de coronamaatregelen stilgelegd.

Bij GOES hoopte de 23-jarige Schets zich opnieuw in de kijker te spelen bij betaald voetbalclubs, vertelde hij afgelopen zomer in een reportage van Omroep Zeeland. Zijn eerdere profavontuur had hem langs Go Ahead Eagles en FC Dordrecht gebracht. Door zijn overstap naar Excelsior'31 keert Schets terug op voor hem bekende grond. De Zeeuwse voetballer was van 2013 tot 2018 onderdeel van de jeugdopleiding en beloftenploeg van FC Twente.

Terug naar Twente

Schets, tegenwoordig woonachtig in het Twentse Denekamp, is blij met zijn nieuwe club. "Ik heb een baan gevonden in Hengelo. Mede doordat mijn vriendin uit Enschede komt en ik veel vrienden heb hier in de buurt, was de keuze om terug te gaan naar het oosten niet zo moeilijk." Excelsior voetbalt in het nabijgelegen Rijssen. "Ik wil nog steeds op een zo hoog mogelijk niveau spelen en ik ben blij dat ik die kans krijg", aldus de Vlissinger op de website van zijn nieuwe club, waarmee hij het komend seizoen in de Derde Divisie mogelijk gaat opnemen tegen GOES.

GOES laat weten dat het op zoek gaat naar een vervanger voor Schets.