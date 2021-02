Door inauguratie is 'spoken word' vol onder de aandacht

Ook al ben ik bepaald geen BN'er... ik kan allang niet meer normaal over straat.

Met oog voor de anderhalve meter en een boog om de ander heen.

Je vraagt je af, wanneer wordt alles beter?

Weet het niet, ik loop hier alleen.

In een te stille stad inderdaad..."

De woorden van Jos Rouw uit Terneuzen die je nu leest, hoor je eigenlijk niet te lezen, maar zou je moeten horen: als spoken word. Misschien heb je de term onlangs voorbij horen komen. De 22-jarige Amanda Gorman maakte tijdens de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden veel indruk met haar voordracht The Hill We Climb. Ook in Zeeland hebben we spoken word-artiesten.

Jos Rouw aan het woord tijdens een van de bijeenkomsten van Woordwaarde in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Maar wat is spoken word, oftewel: gesproken woord? Stadsdichter Anna de Bruyckere uit Middelburg noemt het een soort containerterm voor woordkunst. "Het blijft dicht bij jezelf, bij je eigen ervaring. Het is vaak levenslesachtig, ritmisch en er zitten veel woordspelingen in."

'Het is meer in your face'

Volgens dichter en rapper Michael van Oostende uit Middelburg is het wat sneller dan poëzie. "Wat meer in your face. Het komt gelijk binnen. Sommige gedichten moet je vier keer lezen voordat je weet waar de dichter heen wil. Spoken word moet direct een beleving oproepen."

Anna de Bruyckere en Michael van Oostende (foto: Omroep Zeeland)

Spoken word-performer Jos Rouw uit Terneuzen verwijst naar Gorman. "Ze speelde met ritme en timing, heeft een intonatie die kenmerkend is voor spoken word-dichters." Het hoeft niet per se te rijmen, zegt Van Oostende. "Dat is het leuke, het is heel vrij."

Anna de Bruyckere, Michael van Oostende en Jos Rouw spraken over spoken word in de Zeeuwse Kamer. Ze droegen ook alle drie een gedicht voor. Die van Rouw, waar ook dit artikel mee begint, hoor je als eerst:

Zeeuwse Kamer over spoken word

Spoken word heeft ook in Zeeland terrein veroverd. Behalve dat er dus spoken word-artiesten zijn zoals De Bruyckere, Van Oostende en Rouw, zijn er ook spoken word-avonden. Rouw organiseerde ze voor corona in boekhandel de Drvkkerij in Middelburg.

Want spoken word moet toch vooral gehoord worden, daar zijn de dichters het alle drie over eens. Van Oostende: "Dan komt het wel het beste over. Het is deels tekst, maar ook hoe het verteld wordt. Live is nog het allerbeste."

Zoals dus die van Amanda Gorman:

Amanda Gorman leest haar inauguratievoordracht 'The Hill We Climb