Rode Kruis start met vervoer ouderen naar prikstraat

Mevrouw Hannie Kochen uit Middelburg was vanmiddag de eerste Zeeuw die gebruik maakt van de dienst. "Super service", zegt ze vrolijk als ze in de bus zit.

Mevrouw Kochen zegt dat ze via de huisarts en de GGD, bij het Rode Kruis terecht is gekomen. "Het is geweldig dat het Rode Kruis dit doet. Ik kan me nog redelijk goed redden maar voor mensen die minder mobiel zijn is dit een uitkomst."

Aangekomen in Goes helpt het Rode Kruis mevrouw Kochen uit de bus (foto: Omroep Zeeland)

Rode Kruis-vrijwilliger John Kouters is de chauffeur van de allereerste Zeeuwse rit. Daarvoor moest hij wel een busje van het Rode Kruis lenen van de Thoolse afdeling omdat de afdeling Walcheren er geen heeft. Naast de chauffeur rijdt er iedere rit een begeleider mee die in het bezit is van een EHBO diploma. Kouters: "De begeleider blijft bij de passagier voor als er iets gebeurd. Je weet het nooit natuurlijk."

De eerste van velen

Nu het vaccineren van de ouderen in volle gang is, verwacht Kouters dat er nog vele ritten volgen. "Er zijn heel veel mensen die zonder vervoer zitten en die niet weten hoe ze in Goes moeten komen", vertelt Kouters. Volgens Kouters kunnen mensen via de GGD of het Rode Kruis een afspraak maken voor het vervoer.