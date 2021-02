Tachtig nieuwe coronabesmettingen, lichte daling in zevendagenlijn

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Navraag bij de Zeeuwse ziekenhuizen leert dat er daar gisteren en vandaag niet meer coronapatiënten zijn opgenomen dan in de voorgaande dagen. Het lijkt er dus op dat het RIVM nu bij de ziekenhuisopnames wat achterstallige registratie heeft weggewerkt. Dat was vorige maand tot tweemaal ook het geval, toen vermeldde het RIVM 21 en 25 nieuwe ziekenhuisopnames terwijl dat volgens de Zeeuwse ziekenhuizen niet kon kloppen.

Meeste in Middelburg en Terneuzen

Wat de positieve testresultaten van coronatests betreft zijn er in de registratie door het RIVM in de gemeenten Middelburg en Terneuzen de meeste bijgekomen. In die gemeenten nam het aantal geregistreerde besmettingen toe met vijftien. Vlissingen volgt met veertien.

Omdat de registratie van het RIVM van dag tot dag nogal fluctueert, kijken we bij Omroep Zeeland liever naar het aantal besmettingen over de voorgaande zeven dagen. In de onderstaande grafiek hebben we dat zevendagentotaal per dag uitgerekend voor vier Zeeuwse regio's. De zevendagenlijnen laten voor alle regio's een licht dalende trend zien. Walcheren blijft de Zeeuwse regio waar er de meeste nieuwe besmettingen bijkomen.

In de onderstaande tabel zie je de aantallen nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM per gemeente, van de voorgaande dagen. Daaruit blijkt dat Vlissingen de afgelopen dagen telkens de koploper was, maar dat daar het aantal nieuwe positieve testresultaten in de registratie van het RIVM weer wat is teruggelopen.

Nieuwe besmettingen per gemeente volgens de RIVM

Gemeente ma 1 feb di 2 feb wo 3 feb do 4 feb vr 5 feb Borsele 2 3 1 2 2 Goes 7 4 7 3 6 Hulst 7 2 5 8 4 Kapelle 1 1 0 2 4 Middelburg 14 11 9 14 15 Noord-Beveland 1 0 6 4 2 Reimerswaal 2 1 8 5 1 Schouwen-Duiveland 3 3 8 6 4 Sluis 6 0 2 1 4 Terneuzen 19 9 11 8 15 Tholen 5 4 10 5 7 Veere 0 3 7 2 2 Vlissingen 11 14 20 16 14 totaal Zeeland 78 55 94 76 80

Aangezien er grote verschillen zijn in aantallen inwoners is een eerlijkere vergelijking om te kijken naar het aantal besmettingen naar inwonertal. Daaruit blijkt dat Noord-Beveland nog altijd de gemeente is met de meeste besmettingen naar inwonertal. Daar zijn de afgelopen zeven dagen 344 besmettingen geconstateerd per 100.000 inwoners.

'Zeer ernstig'

Daarmee is Noord-Beveland de enige Zeeuwse gemeente die boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' uitkomt. Daarvoor moeten er in zeven dagen tijd 250 besmettingen geregistreerd worden per 100.000 inwoners. Vlissingen en Middelburg zitten daar maar net onder met 222 en 196 besmettingen per 100.000 inwoners.

Noord-Beveland staat in Zeeland bovenaan als het om het aantal besmettingen naar inwonertal gaat, maar is nu wel uit de top tien van alle 352 Nederlandse gemeenten gezakt. De Zeeuwse gemeente staat nu in die landelijke ranglijst op nummer twaalf. Afgelopen week stond Noord-Beveland telkens wél in die top tien en de gemeente stond zelfs enkele dagen in de top drie.

Weinig inwoners

Maar dat zegt volgens de GGD Zeeland weinig. Er is in Noord-Beveland weliswaar nog altijd sprake van een uitbraak, maar de hoge positie op die ranglijst komt volgens die instantie vooral door het geringe aantal inwoners. In een gemeente met zo weinig inwoners hoeven er namelijk maar enkele gezinnen besmet te raken om hoog in die ranglijst te eindigen.

Wat ziekenhuisopnames betreft gaat Terneuzen aan kop, daar zijn zes inwoners met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen. Terneuzen is ook de enige Zeeuwse gemeente waar het RIVM de afgelopen zeven dagen een sterfgeval heeft gemeld. In Middelburg werden vier ziekenhuisopnames gemeld en in Noord-Beveland en Veere zijn er drie inwoners met coronaklachten in het ziekenhuis opgenomen.