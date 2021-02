Zeeuwse politiek neemt nieuwe berekeningen Zanddijk serieus

Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

Op 6 november vorig jaar besloten Provinciale Staten dat de Zanddijk, de weg tussen Yerseke naar de A58, moet worden opgeknapt en verbreed. De weg is gevaarlijk en er gebeuren regelmatig ongelukken. Met de keuze voor de opknapbeurt vervielen in principe andere opties, zoals het aanleggen van een geheel nieuwe weg door de polder.

Maar voorstanders van dit zogeheten poldertracé geven niet op. Ze hebben Wim van de Linde in de arm genomen, een gepensioneerd en gerenommeerd bouwkundig ingenieur die in het verleden voor de provincie berekeningen uitvoerde voor de Oosterscheldekering. Van de Linde heeft berekend dat het opknappen van de weg over de Zanddijk, even duur is als het aanleggen van een nieuwe weg, namelijk allebei rond de 70 miljoen euro.

'Gerespecteerde deskundige'

De Zeeuwse politiek nam deze berekeningen vandaag zeer serieus. Kees van den Berge van coalitiepartij SGP wilde graag weten hoe Gedeputeerde Staten omgaat met de nieuwe berekeningen. Hij kreeg bijval van Daniëlle de Clerck van coalitiepartij VVD. Zij vond het "verstandig om berekeningen van deze gerespecteerde deskundige mee te nemen". Frank Kuipers van het CDA begreep "dat de gedeputeerde nog aan het rekenen is", maar vond het wel goed dat er vooralsnog wordt doorgegaan met het project.

Het formele voorstel dat vandaag werd besproken ging niet over de nieuwe berekeningen, maar over de aankoop van gronden ter waarde van 8 miljoen euro. Voor het opknappen en verbreden van de huidige Zanddijk moet een aantal huizen worden gesloopt en eigenaren worden uitgekocht. Commissaris van de Koning Han Polman, die de vergadering van Provinciale Staten voorzat, wees er op dat het voorstel dáárover ging en niet over de nieuwe berekeningen.

Oppositie

Maar Robert Koevoets van oppositiepartij ProZeeland, voorstander van het poldertracé, wilde het toch over de nieuwe berekeningen hebben. Hij wees erop dat het leed niet is te overzien als wordt vastgehouden aan de gemaakte keuzes. Onteigeningen voor de aanleg en de jarenlange bouwwerkzaamheden ter plekke zorgen voor veel menselijke ellende, vond hij.

Oppositiepartij 50PLUS stelde samen met GroenLinks voor om een extern bureau de beide varianten - opknappen en nieuwe aanleg - te laten doorberekenen. De partijen dienden hiervoor een motie in.

Fred Walravens van Forum voor Democratie vond het nog te vroeg voor de aankoop van gronden. Hij pleitte voor een heroverweging van de gemaakte keuze. FvD diende een motie in om te wachten met grondverwerving. "Misschien hoeven die mensen helemaal niet weg en dan ga je wel geld uitgeven. Houd dat geld in je zak", zei Walravens.

D66 sprak ook aarzelingen uit over het project. Fractievoorzitter Ton Veraart noemde de grondaankoop een begrijpelijke stap, maar vroeg zich af of het nu al moet gebeuren. Veraart waarschuwde voor haast, ook gezien het verzet dat aanwonenden langs de weg hebben.

Francois Babijn van de PvZ wees erop dat de gemeente Reimerswaal, ProRail en het Rijk willen bijdragen aan het opknappen van de bestaande weg en niet aan een poldertracé. Daar is volgens Babijn geen rekening mee gehouden in de berekeningen van Van de Linde.

Zanddijk (foto: Omroep Zeeland)

'Waardevolle input'

Gedeputeerde Harry van der Maas wees erop dat Provinciale Staten op 6 november een besluit hebben genomen. Ook zei hij dat het financiële kader toen is vastgesteld door PS. De opknapbeurt zou 59,1 miljoen euro kosten, maar het kan ook 40 procent duurder of goedkoper worden. PS gingen daarmee akkoord. Die zogeheten bandbreedte wordt kleiner naarmate het project vordert, betoogde Van der Maas.

Over de berekeningen zei Van der Maas: "Al onze berekeningen voor alle varianten zijn opgesteld door een gerenommeerd bedrijf in de infrawereld." Van der Maas vroeg om te wachten tot de zomer om te zien hoe hoog de kosten gaan uitvallen.

De berekeningen van Wim van de Linde neemt Van der Maas serieus, maar Van de Linde gaat bij zijn vergelijking volgens de gedeputeerde niet uit van de dezelfde 'kostennormen'. Zo is het zand bij de berekening van de ene variant goedkoper dan bij de andere. "Dat scheelt zo een paar miljoen," zei Van der Maas. De gedeputeerde wil wél met Van de Linde in gesprek om te kijken hoe de provincie zijn voordeel kan doen met de berekeningen. Van der Maas noemt de nieuwe berekeningen 'waardevolle input'.

De meeste ingediende moties haalden het niet. Het voorstel om de grond aan te kopen werd wél aangenomen.

Lees ook: