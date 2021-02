'Het was even schakelen, maar fantastisch dat de scholen weer open mogen'

Directeur Gert Dorleijn is verheugd over het feit dat basisscholen maandag weer open mogen. "Ja, fantastisch. De kinderen zullen blij zijn. En wij zijn ook heel blij dat het weer kan. Maar wat het wel lastig maakt, zijn alle regels waar we druk mee bezig zijn." Dorleijn doelt daarmee op de wirwar van maatregelen waaraan leerkrachten en leerlingen zich moeten houden. Het kabinet is namelijk met richtlijnen gekomen die de risico's zouden moeten beperken.

Door het opdelen van een klas in groepjes hoeven mogelijk niet alle kinderen en leraren in quarantaine bij een besmetting. "Regels van dingen die moeten, adviezen die er zijn waarvan je moet kijken of dat nodig is voor onze school bijvoorbeeld. Die afstemming leverde wel het nodige werk en discussie op." Volgens de directeur vallen de maatregelen uiteindelijk wel mee. "Er is een aanscherping van bijvoorbeeld de hygiënevoorschriften, zodat de kinderen dit toch weer beter in beeld krijgen dan voor de lockdown.

Kleine groepjes

Wel nieuw is het overwegen van het wel of niet dragen van een mondmasker voor de groepen 7 en 8. Ook het werken in kleine tafelgroepjes is nieuw. Die gaan van vijf tot zes leerlingen terug naar twee en moeten we meer uit elkaar zien te houden. "Het lokaal van de bovenbouw richten we dus nu anders is."

Gert Dorleijn tussen dozen en lades die maandag nog moeten worden uit- en ingeruimd. (foto: Omroep Zeeland)

Bij De Lonneboot staan ze misschien voor een nog grotere uitdaging dan op andere basisscholen, want toevallig wordt er maandag nieuw meubilair bezorgd voor drie groepen. "De planning kon eigenlijk niet slechter maar het stond al heel op de agenda en konden we niet meer wijzigen. Maandag gaan we dus met de groepen 5, 6/7 en 7/8 uitwijken en op een andere plek zitten.

Flinke operatie

Het ene gedeelte van de groep gaat in een ander lokaal op school, een ander naar de kleine zaal in het dorpshuis en groep 7/8 naar het kerkgebouw in het dorp. Dat hebben we gisteren ingericht op dezelfde manier zoals we dat op school gaan doen: in kleine groepjes. En diezelfde groepjes zitten dinsdag dan echt op school. Dat wordt nog een hele operatie."

Ondanks de verscherpte maatregelen beseft iedereen op school dat het toch kan voorkomen dat er een besmet persoon op school komt. "Ik kan de vele regels uit het protocol nog niet dromen", lacht Gert. "Maar dan contacten we de GGD en die kan bij bron- en contactonderzoek zien of de hele klas thuis moet blijven of een deel daarvan."