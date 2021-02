'Mijn zwager vroeg het en nu ben ik al 45 jaar voorzitter van Marathon'

Rondbreien

Dat het 45 jaar zou duren -en aan een afscheid denkt Van Belle nog niet- had hij toen ook niet kunnen denken. "Dat gebeurt, het komt over je heen. Je probeert altijd een goed bestuur rond te breien zodat die vereniging door kan gaan." En zo tikken de jaren weg.

Pieter van Belle in actie voor marathon Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Als Van Belle begint, bestaat de vereniging Marathon nog uit meerdere sporten. Dat heeft zo z'n voordelen. "Iemand kon in de zomer aan atletiek doen en in de winter basketballen." Inmiddels zijn van alle sporten alleen basketbal en badminton over. En ook in die sporten is het een en ander veranderd.

"In de jaren '80 waren er veel meer basketbalclubs in Zeeland. Op Walcheren had je vier, vijf, zes clubs. Er waren verenigingen aan de overkant, in Zeeuws-Vlaanderen en ook op de Bevelanden waren veel meer clubs om tegen te spelen. Nu spelen we vooral tegen verenigingen uit Zuid-Holland en Brabant."

Teamprestatie

Dat er bij Marathon Vlissingen nog gebasketbald wordt is een teamprestatie, meent Van Belle. Zelf wil hij er duidelijk geen credits voor. "Dat komt door de besturen die in de loop van de tijd samen dat basketbal hebben gevormd. En dat is nog steeds zo. Op dit moment hebben we een heel goed stel samen."

Pieter van Belle van Marathon Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Zijn rol in het geheel? "Het organiseren van zo'n groep, het bestuur bij elkaar houden en dan iedereen in zijn waarde laten." Het is iets waar hij schijnbaar goed in is, anders hou je het niet 45 jaar vol. Toch blijft Van Belle bescheiden. "Ik probeer de lijntjes goed uit te zetten en als je dan een bestuur treft zoals nu, wat goed werk verzet, dan ben je blij." Blij is hij met het resultaat tot nu toe. Al zouden er meer Zeeuwen van hem mogen gaan basketballen. "Het is en blijft een leuk spelletje."