Column: De dag dat sneeuwpopbingo het hoogtepunt was

Sneeuwpopbingo: het hoogtepunt in thuisonderwijstijd (foto: Marike Kerklaan)

Door Marike Kerklaan

Eerlijk is eerlijk, vandáág vind ik het niet erg. Morgen kan het een stuk minder zijn en kan ik weer in de concrete modus schieten.

De scholen gaan maandag weer open, maar voor hoe lang? En wat als er dan een ziek kindje in de klas zit? Opnieuw in quarantaine? Hoe groot is de achterstand van de meisjes? Hoe groot is de invloed van het inleveren van vrijheid, het weken niet kunnen spelen op het schoolplein? Het niet los zijn of komen van je ouders?

Is het een verloren jaar of juist een gewonnen gezinsjaar?

Het uitje van de week

Ons uitje deze week: met zijn vieren naar de teststraat. Een familielid dat langs is gekomen bleek besmet te zijn. Dus thuis blijven is het devies en langs de teststraat.

Ik merk aan de jongste (4) dat de GGD-medewerkers in witte pakken indruk maken. Ze is wat stil en kijkt met grote ogen. Gelukkig zijn ze erg aardig en staat er een radio aan. Dat maakt het iets minder klinisch. Maar als ik haar 's avonds vraag wat ze het minst leuk vond, noemt ze het staafje in haar keel.

Altijd tekort schieten

Het is een tijd van soms heel fijn samen zijn, spelletjes doen, het huiselijke. Maar vaak overheerst ook het idee dat ik overal in tekort schiet. In het juf, moeder, kok, schoonmaakster, dochter, vriendin, vrouw, werknemer en collega zijn. Gelukkig kan ik de zorgen letterlijk delen met mijn partner.

Maar toch, ik doe alles en daardoor eigenlijk niets echt goed. En dat is prima voor een week of zelfs voor drie, maar het heeft zijn weerslag op me na al die maanden.

Terug naar de sneeuwpopbingo. De jongste moet even verwerken dat de oudste eerder bingo had. Even de tuin in om af te koelen, dat mag gelukkig nog.

En wachten op de testuitslag. Het voelt een beetje alsof je wacht op dat ene blauwe streepje op de zwangerschapstest. Je weet rationeel dat je geen invloed (meer) hebt op de uitslag, maar gevoelsmatig ben je toch zenuwachtig.

Hopen op negatief en anders is er altijd nog de sneeuwpopbingo...

Lees ook: