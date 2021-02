Schilderijen 'Gezicht op Hulst' en 'Mozes en de Wetstafelen' verhuizen naar museum

Schilderij Mozes en de Wetstafelen van Jacob Jordaens (foto: Gemeente Hulst)

Op deze manier wil het college ervoor zorgen dat de schilderijen van Cornelis de Vos en Jacob Jordaens voor iedereen zichtbaar zijn. Momenteel hangt het 'Gezicht op Hulst' in de raadzaal van het stadhuis. Het schilderij geeft een beeld van Hulst weer rond 1628. Het andere schilderij, 'Mozes en de Wetstafelen', hangt in de trouwzaal van het stadhuis. Het is een drieluik uit 1663, in de volksmond ook wel 'De Gerechtigheid' genoemd.

Reproducties

Het schilderij van Jordaens hing eerder al in 's-Landhuis en keert nu na zeventig jaar terug. Om de achtergebleven gaten in het stadhuis op te vullen, worden er twee reproducties gemaakt. Ze krijgen dezelfde afmetingen als originele schilderijen.

Schilderij Gezicht op Hulst van Cornelis de Vos (foto: Gemeente Hulst)

In november 2019 is al besloten dat er een nieuw museum komt in Hulst. 's-Landshuis aan de Steenstraat is daarvoor de meest geschikte locatie. De voorbereidingen zijn in volle gang. De aanbesteding van het werk gebeurt deze maand. De bedoeling is dat het nieuwe museum in de tweede helft van dit jaar open gaat. De twee schilderijen moeten echte publiekstrekkers worden.