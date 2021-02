Belle and The Beats voelt zich een Rich B*tch

In welke zin moeten we de titel Rich Bitch opvatten?

"De titel is ontstaan vanuit een gevoel dat ik had. Het nummer is een zoektocht geweest naar wat ik eigenlijk te vertellen heb. Waar bevind ik me? Er zijn heel veel stromingen, zoals Black Lives Matter. Ik ben een witte vrouw uit een best wel welvarend gezin. Hoe ga ik dan mijn verhaal vertellen?"

En wat is er uit gekomen?

"Nog niet veel in de zin van concrete antwoorden. Ik denk dat dit nog meer vorm krijgt in de loop van het album. We zijn met Belle and The Beats bezig aan een album: Qetesh."

Hoe breng je die gedachten van Rich Bitch in beeld?

"Al die gedachtes tussen die twee uitersten het oppervlakkige en het diepzinnige, dat zijn allemaal verschillende facetten, allemaal verschillende personen. Ik wilde eigenlijk een 'tribe' creëren bestaande uit al die verschillende persoonlijkheden."

Isabel Zoeteweij van Belle and The Beats vertelt over haar zoektocht in Rich Bitch