Grasmeester Leo: 'Het veld van Hoedekenskerke zie ik als één van mijn kindjes'

"Ik zie het veld een beetje als mijn kindje", zegt Uitterhoeve lachend. Het veld ligt er dan ook erg goed bij, zeker voor een februarimaand. Corona zorgt voor veel ellende, maar doordat de sportwereld stil ligt hebben de Zeeuwse velden daar baat bij. "Het veld wordt niet gebruikt en er zit zelfs nog groei in."

Uitterhoeve is dan ook zuinig op zijn veld. Volgens sommigen soms iets te zuinig. "Dan zeggen ze dat het een voetbalveld is en geen siertuin." Op het dorp gaat zelfs het gerucht dat de grasmeester meer van zijn veld zou houden dan van zijn vrouw, maar dat wordt door Uitterhoeve ontkracht. "Dat is wel een beetje overdreven, maar we hebben maar één veld, dus moeten we er wel zuinig op zijn."

Leo Uitterhoeve ziet het voetbalveld in Hoedekenskerke als zijn kindje (foto: Omroep Zeeland)

Uitterhoeve (69) is een echt voetbaldier. Hij stopte pas op late leeftijd met voetballen, fluit nog iedere week wedstrijden en doet veel voor de club op zijn dorp. "Nu is het allemaal erg vervelend. Er is weinig te doen. Het is echt behelpen."

Verlangen naar voetbal

"Ik hoop dat er snel weer wedstrijden komen", mijmert Uitterhoeve. "Dan kan ik weer de lijnen kalken, alles een beetje klaar zetten, de netten naar beneden doen en de vlaggen hijsen. Daar verlang ik echt weer naar. Het mag weer beginnen."

Het verenigingsleven ligt stil. Dat betekent dat honderden Zeeuwse vrijwilligers veel minder bij hun geliefde club zijn dan in normale tijden. De komende weken besteedt de sportredactie van Omroep Zeeland aandacht aan die mensen die er normaal voor zorgen dat alles op en rond de sportvelden op rolletjes loopt.

