Zeeland bereidt zich voor op code rood

Half januari konden ook al sneeuwpoppen gemaakt worden (foto: Marianne de Rijke- Meerman)

Als het sneeuwt en het gaat fors waaien ontstaat de sneeuwjacht die het zicht kan belemmeren. Met sneeuwval op komst zijn de strooiers in Zeeland al in de coulissen aan het warmdraaien. Rond 22.00 uur zal worden gestart met strooien.

Naast de gladheidsbestrijding neemt Rijkswaterstaat extra maatregelen door inzet van extra weginspecteurs en extra mankracht in de verkeerscentrales. De ANWB en Rijkswaterstaat raden weggebruikers af om vanavond en morgen de weg op te gaan. Voor vanavond en vannacht is deze oproep gericht aan mensen met een vitaal beroep die zich niet aan de avondklok hoeven te houden.

Verwachting

Weerman Jules Geirnhaerdt verwacht dat het vanavond in onze provincie eerst regenachtig wordt. Die regen gaat later over in sneeuw. Vannacht is er ook kans op ijzel. De minimumtemperatuur ligt rond -1, met kans op gladheid. Morgen zijn er nog sneeuwbuien en ligt de temperatuur rond -1, bij een matige tot krachtige noordoostenwind. In totaal kan er morgenmiddag vijf tot tien centimeter sneeuw komen te liggen. Daarna zitten we in een flinke vorstperiode.

De Rijksoverheid benadrukt dat ondanks de sneeuw en ijspret de oproep van kracht blijft om zo min mogelijk mensen te ontmoeten en het reizen te beperken. Mensen uit hetzelfde huishouden mogen met elkaar naar buiten en sneeuwballen gooien of dat met hooguit een extern persoon doen.

Mogelijk wordt het dinsdag of woensdag ook schaatsweer. Dat mag met een vriend of vriendin, dus in een groepje van twee mensen. Schaatsen is toegestaan met het eigen huishouden of samen met maximaal één volwassene van daarbuiten op anderhalve meter afstand. Kinderen tot en met 17 jaar mogen wel samen schaatsen of in de sneeuw spelen. Zij hoeven geen afstand te houden. Toertochten of andere schaatswedstrijden zijn niet toegestaan.

Brandkranen

De brandweer roept op om brandkranen sneeuwvrij te maken. 'Brandkranen en markeringen verdwijnen ook onder de sneeuw', schrijft de brandweer op hun website. 'In geval van brand willen we natuurlijk geen kostbare tijd verliezen met het zoeken naar een brandkraan en het sneeuwvrij maken daarvan. Daarom ons verzoek: als je toch gaat sneeuwruimen, veeg dan ook even over de brandkraan. Alvast bedankt!'