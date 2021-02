64 nieuwe coronabesmettingen, één ziekenhuisopname

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Er is in de afgelopen 24 uur niemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus in onze provincie. De meeste besmettingen zijn gemeld in de gemeente Middelburg (16), gevolgd door Vlissingen (12) en Terneuzen (7). Alleen in de gemeente Sluis en Veere zijn geen nieuwe coronagevallen gemeld.

In onderstaande tabel zie je het aantal nieuwe besmettingen in de registratie van het RIVM per gemeente, van de voorgaande dagen.

Per gemeente

di 2 feb wo 3 feb do 4 feb vr 5 feb za 6 feb Borsele 3 1 2 2 4 Goes 4 7 3 6 2 Hulst 2 5 8 4 6 Kapelle 1 0 2 4 2 Middelburg 11 9 14 15 16 Noord-Beveland 0 6 4 2 5 Reimerswaal 1 8 5 1 2 Schouwen-Duiveland 3 8 6 4 5 Sluis 0 2 1 4 0 Terneuzen 9 11 8 15 7 Tholen 4 10 5 7 3 Veere 3 7 2 2 0 Vlissingen 14 20 16 14 12 totaal Zeeland 55 94 76 80 64

Wie morgen een afspraak had staan voor een coronatest, wordt gebeld door de GGD. Vanwege het voorspelde slechte weer gaan de testlocaties namelijk een dagje dicht. Er wordt direct een nieuwe afspraak gemaakt.

