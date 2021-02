Ook de aardappelen kunnen niet wachten op wat sneeuw

Vael heeft bij Zaamslag nog 25 hectare aardappelen in de grond zitten. Als het aan hem lag, waren die allang geoogst en lagen ze nu of in zijn schuur of waren ze al op een bord beland. Tot de kerst hield hij de hoop zijn aardappelen nog te oogsten, maar de grond bleef te nat en daardoor niet te bewerken.

In die situatie is twee maanden later nog weinig veranderd. Hij haalt met de hand een paar aardappelen uit de grond. Met moeite krijgt hij de klei van de aardappelen en zijn handen. "Kan je je voorstellen dat een machine daar dan ook moeite mee heeft dit te oogsten? Die draaien helemaal dicht. Dus het is onmogelijk om deze aardappelen eruit te krijgen. "

Het is triest om te zeggen: maar ik laat ze liever zitten en dat we dan wel zien." Arno Vael

Na de kerst hakte Vael de knoop door. Hij wacht tot het voorjaar met oogsten. Dan is het droger en gaat het makkelijker. "En dan is de markt hopelijk ook weer een beetje hersteld." Mede vanwege de gesloten horeca is de vraag naar aardappelen (voor friet, red.) ingezakt. Zodra die weer open mag, trekt de vraag weer aan is de verwachting.

Daarnaast is het ook goedkoper om de aardappelen in de grond te laten zitten. Want door de ingestorte vraag, ligt de kostprijs per kilo aardappelen 20 cent hoger dan de prijs die hij ervoor kan krijgen bij de verkoop. "Het is triest om te zeggen: maar ik laat ze liever zitten en dat we dan wel zien." Daarbij blijven de aardappelen goed intact onder de grond.

Koude aardappelen

Maar dan moet het niet langere tijd gaan vriezen. Daarom kijkt hij ook lichtelijk gespannen naar de voorspelde temperaturen van de komende week. "Maar ik moet het nog zien", zegt hij vastberaden. "De ervaring leert dat het hier in Zeeuws-Vlaanderen, altijd wel wat warmer is dan in de rest van het land."

Een of twee dagen en nachten vorst is nog geen ramp voor zijn aardappelen. "Een aardappel kan in principe 52 vorstgraaduren hebben in theorie. 52 uur een graad onder nul. En bij twee graden onder nul halveert dat", legt Vael uit. Maar de meteorologen voorspellen een langere periode met strengere vorst.

"Ze zeggen ook dat het gaat sneeuwen", zegt Vael. En dat zou een redding kunnen zijn. "Van mij mag er een dik pak sneeuw vallen, want dat werkt isolerend."