Pegdolls helpen Lisette de lockdown door: 'Dat het zo gegroeid is, had ik niet durven dromen'

Deze Zeeuwse pegdolls zijn populair (foto: Omroep Zeeland)

Stilzitten, dat kan Lisette niet. Als er ergens een deur (tijdelijk) dicht gaat, dan gooit ze een ander wagenwijd open. Momenteel krijgt ze veel opdrachten binnen voor haar tweede bedrijfje. Ze maakt houten huisjes en bijpassende houten poppetjes, ook wel pegdolls genoemd: "Dit deed ik er eigenlijk naast, maar nu mijn hondentrimsalon niet open mag, ben ik veel meer thuis en kan ik hier mee bezig zijn."

Thuiswerken en kinderen

Ze beschildert nu pegdolls aan dezelfde keukentafel waar haar twee zoons met school bezig zijn. "Het gaat natuurlijk met ups en downs, dat zullen alle ouders wel herkennen. Je kan echt niet ongestoord doorwerken zoals je gewend bent, maar ik kan met dit klusje gemakkelijk even stoppen en later weer doorgaan."

Momenteel is ze bezig met een cadeau voor iemand die in de zorg werkt. "Ik schilder een coronazuster. Deze krijgt een witte jas aan, een mondkapje en een spuit in haar hand en die gaat naar een hardwerkende zuster toe. Ik verkoop momenteel meer dan voorheen. De winkels zijn dicht en mensen gaan online op zoek naar een origineel cadeau voor een ander."

Instagram is het medium waarop haar bedrijfje van Lisette Potter tot leven kwam. Een paar jaar geleden plaatste ze een paar foto's online van de huisjes die ze gemaakt had. "Toen kwamen de opdrachten vanzelf. Dat het zo gegroeid is, had ik niet durven dromen."

Eigen atelier

Inmiddels heeft ze op Instagram ruim zesduizend volgers en wordt er gewerkt aan een echte werkplek. "We zijn een atelier aan het aanbouwen. Hopelijk is hij van het voorjaar af en hoef ik niet elke keer weer mijn spullen van de keukentafel te halen als we gaan eten."