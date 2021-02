Special over rouw en verlies: 'Ik heb geen pijn, ik ben pijn'

Manu Keirse en Luuc Smit (foto: Omroep Zeeland)

Keirse geeft regelmatig masterclasses aan studenten van deze opleiding en is het grote voorbeeld van Luuc Smit. De special is vandaag te zien bij Omroep Zeeland op tv.

Verlies en verdriet is niet alleen moeilijk voor de mensen die het overkomt, maar ook voor vrienden, familie en kennissen. De meeste mensen zijn niet erg vertrouwd met omgaan met verlies, sterven en rouw en weten niet hoe ze het zelf moeten overleven, laat staan dat ze een ander kunnen helpen. Maar eigenlijk is het niet eens zo moeilijk. Het gaat vooral om luisteren. "Luisteren, luisteren en nog eens luisteren". Dat is de belangrijkste boodschap van Keirse.

Levensmissie

Hij heeft er zijn levensmissie van gemaakt om mensen te helpen. Als klein jongetje kreeg hij van zijn ouders wel het goede voorbeeld. Een buurjongen uit zijn straat werd overreden door een vrachtwagen en 's avonds ging hij met zijn moeder en broertjes en zussen kijken bij het overleden jongetje. Zo wisten ze wat er gebeurd was en waarom de buurjongen er niet meer was.

Na afloop kregen ze voordat ze naar bed gingen warme chocolademelk. "Vertel kinderen wat er aan de hand is en laat ze liefde en warmte voelen", zegt Keirse. Als je kinderen weghoudt van verdriet en geen goede uitleg geeft, maken ze hun eigen verhaal met wat ze oppikken van gesprekken van volwassenen, waarschuwt hij. Dat kan zelfs tot gevaarlijke situaties leiden. Zoals bij een vijfjarig meisje dat rechtop probeerde te slapen, omdat ze dacht dat haar vader rechtop was gaan slapen, nadat hij zichzelf van het leven had beroofd. "Gelukkig heeft ze het niet geprobeerd met een touw rond haar hals", aldus Keirse.

Manu Keirse en Luuc Smit in gesprek (foto: Omroep Zeeland)

De Vlaamse rouwspecialist ziet rouwen als arbeid die je moet verrichten, met vier taken. In de special licht hij elke taak toe met voorbeelden en praktische tips. De eerste taak is de werkelijkheid van het verlies onder ogen zien, de tweede taak is de pijn van het verlies ervaren. Die pijn is heel heftig en kan zich op allerlei manieren manifesteren; van pijnscheuten in je lichaam tot extreme vermoeidheid. Een arts die na het overlijden van zijn zoontje weer op het werk kwam, kon zich slecht concentreren en zei tegen een collega "Nee ik heb geen pijn, ik ben pijn".

Na het ervaren van de pijn, volgen er nog twee taken: je aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid en tot slot herinneren en weer leren genieten. "Verlies overleven, is niet loslaten, maar anders leren vasthouden. Leren vasthouden in de herinnering in plaats van in de buitenwereld" , zegt Manu Keirse in "Leven met verlies en verdriet".

Luister hier naar Luuc Smit die vertelt over zijn bewondering voor Manu Keirse:

Luuc Smit over zijn bewondering voor Keirse