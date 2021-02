Oud-Statenlid Johan Robesin: 'Ontpolderen is crimineel'

Robesin heeft alle Tweede-Kamerleden een exemplaar van het boek opgestuurd. In 166 pagina's beschrijft hij de hele procedure rondom het onder water zetten van de Hertogin Hedwigepolder.

Vanaf 2005, het moment dat Nederland en Vlaanderen afspraken dat de Westerschelde verdiept mocht worden, mits er natuurcompensatie kwam in vorm van ontpolderen. Tot oktober 2020 toen de Raad van State uitspraak deed over het openbaar maken van documenten rondom de ontpoldering van de Hedwige.

De Hedwigepolder- archief- (foto: Omroep Zeeland)

Het doel van het boek: de Kamerleden aanzetten tot een parlementair onderzoek naar de ontpoldering. Robesin: "Het gaat me er niet om een schuldige aan te wijzen. Het gaat me om waarheidsvinding. Dat er lessen getrokken kunnen worden uit dit hele proces. Zodat het niet weer gebeurt."

'Meer en meer'

Al gelooft Robesin dat laatste zelf niet. "Kijk naar Waterdunen, Perkpolder, Het Zwin. Allemaal vormen van ontpoldering. En denk je dat Antwerpen tevreden is met de huidige verdieping? De haven zal meer en meer willen en dat betekent dat nog meer kostbare Zeeuwse landbouwgrond ontpolderd zal worden."

Want in dat verband durft Robesin het woord 'crimineel' in de mond te nemen. "Nederland heeft notabene een verdrag ondertekend dat vruchtbare landbouwgrond niet opgeofferd mag worden. En zie wat er nu keer op keer gebeurt in Zeeland. Dat is eigenlijk crimineel."

Het boek moet leiden tot een parlementair onderzoek, vindt Robesin (foto: Omroep Zeeland)

Compensatie De Cloedt

Het gaat Robesin niet alleen om waarheidsvinding. Het gaat ook om voldoende financiële compensatie voor de eigenaar van de Hedwigepolder, Gery de Cloedt. "Er gaan op het moment prijzen voor landbouwgrond in de buurt van de Hedwige tot 100.000 euro per hectare rond. En De Cloedt krijgt voor 300 hectare maximaal enkele miljoenen."

Robesin is een bijter, altijd al geweest. Rusten nu het boek er ligt? "Het begint pas." Dagelijks belt hij met de griffier van de Tweede Kamer. Of zijn boek en bijbehorende petitie zijn aangekomen bij de Kamerleden. "Dat het niet in een la belandt."

Robesin schreef eerder al het boek De Staart van de Walvis ook over ontpolderen. Hij is nu bezig met een derde boek. Over de rol van de cisterciënzers in jawel... een Zeeuwse polder.

Tegenstanders van ontpolderen- archief (foto: Omroep Zeeland)

De Hedwigepolder De Hedwigepolder is in 1907 ingepolderd. In 2005 besloten Nederland en Vlaanderen dat de polder opnieuw onder water zou komen te staan. Verzet van politieke partijen, bewoners en andere Zeeuwen tegen het onder water zetten, hielp uiteindelijk niets. Het Rijk besloot eb en vloed in het gebied van zo'n 300 hectare terug te brengen. Dit als vorm van natuurcompensatie voor het verder verdiepen van de Westerschelde. Kortom: verdiepen mocht, maar dan moest er wel 'extra' natuur erbij. Het onteigenen van de grond kostte veel tijd vanwege verzet van omwonenden en juridische procedures. Het ontpolderen van de Hedwigepolder is vorig jaar begonnen. Tot op de dag van vandaag lopen er juridische procedures om stukken over besluitvorming over de ontpoldering openbaar te krijgen.