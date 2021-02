Strooiwagens betrokken bij ongelukken

Strooien bij gladheid en sneeuw (foto: Waterschap Scheldestromen)

Een arrestatieteam botste met de snelle auto rond 2.45 uur tegen een stilstaande strooiwagen. Vermoedelijk kwam dit door de gladheid. Dat gebeurde net na de Westerscheldetunnel, aan de Bevelandse kant. Niemand raakte gewond, maar er was volgens de politie wel forse materiële schade. Waar het arrestatieteam naar onderweg was, kan de politie niet zeggen.

Een andere strooiwagen was betrokken bij een incident in Zierikzee. Een bestuurster moest met haar auto rond 6.30 uur op de Lange Blokweg uitwijken voor de strooiwagen. Ze raakte niet gewond. Op de Serooskerkseweg bij Burgh-Haamstede was alleen materiële schade nadat een auto in de sloot was beland.

Richting fastfoodboulevard

Volgens HV zeeland was er rond 4.00 uur een ongeluk tussen Nieuw- en Sint Joosland en Arnemuiden, en later op de ochtend gebeurden nog drie ongevallen bij knooppunt De Poel in Goes. Drie van de vier ongevallen werden gemeld op de rijbaan richting Bergen op Zoom. Het andere ongeluk gebeurde bij afrit 35a, richting de fastfoodboulevard. Bij alle ongevallen bleef het voor zover bekend alleen bij materiële schade.