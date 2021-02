Mesu houdt hoop op natuurijswedstrijden: 'Als het lang genoeg vriest, ontdooit Nederland'

Erwin Mesu in actie op de Weissensee (archief) (foto: Orange Pictures)

Mesu zorgde in 2015 voor een daverende verrassing door op de Oostenrijkse Weisensee de Alternatieve Elfstedentocht te winnen. Zijn schaatscarrière noemt hij sindsdien 'af', maar toch blijft het kriebelen zodra het gaat over onze vaderlandse Elfstedentocht, die in 1997 voor het laatst verreden werd.

Erwin, allereerst is het natuurlijk de vraag of oplettende schaatsers jou komende week nog op het ijs kunnen tegenkomen?

"Ja, absoluut. Daar ben ik schaatser voor geworden, hè? Dat is het mooiste wat er is. De laatste vier à vijf jaar gaat mijn hart alleen nog maar sneller kloppen van schaatsen op natuurijs", aldus Mesu, die een jaar geleden bij de KPN Marathoncup voorlopig zijn laatste wedstrijd schaatste.

"We beleven zo'n raar jaar... Zelfs als heel Friesland straks bedekt is met een laag ijs dan wordt er geen Elfstedentocht gereden, zoals het er nu naar uitziet."

Marathonschaatsen wordt in Nederland niet gezien als topsport en kan daarom geen uitzonderingspositie krijgen binnen alle coronabeperkingen.

"Dat is voor ons natuurlijk een heel hard gelag. Wij wachten al meer dan twintig jaar op een échte natuurijswinter, waarin we in korte tijd veel wedstrijden kunnen rijden. In 2012 leek het er een beetje op, maar toen reed ik nog niet echt mee voor de voorste plekken."

"Maar in de loop der jaren heb ik enorme sprongen gemaakt op natuurijs en dan hoop je natuurlijk dat er weer een keer zo'n winter komt. Nu lijkt zo'n periode aanstaande, in een winter waarin we niks kunnen."

Verslaggever Tom Druppers sprak met marathonschaatser Erwin Mesu over zijn liefde voor natuurijs

Premier Rutte benadrukte vrijdag nog maar eens dat daar wat hem betreft geen verandering in komt. Wat vind jij daar van?

"Ik vind hem vooral jammer dat er zo resoluut nee wordt geroepen. In andere sporten wordt al lange tijd aangetoond dat er heel wat mogelijkheden zijn om veilig topsport te kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld in het wielrennen wordt met succes gewerkt met bubbels. Ik denk dat zoiets ook mogelijk zou moeten zijn bij het organiseren van wedstrijden op natuurijs."

Wordt er al flink gelobbyd door prominenten uit de schaatswereld om misschien toch nog iets mogelijk te maken?

"Ik zag op Twitter al de hashtag 'natuurijsbubbel' voorbijkomen en ik zag ook dat Sven Kramer zich daarin mengde. Het is te hopen dat mensen als Kramer zich er hard voor willen maken, want die jongens weten dat ze toch een beetje leven bij de gratie van natuurijs in Nederland. Daardoor is de schaatsen uiteindelijk doorgegroeid tot de sport die het vandaag de dag is."

Heb je nog een persoonlijke boodschap namens schaatsend Nederland voor Rutte en co?

"Als de KNSB (de schaatsbond, red.) met een heel sterk plan komt om ons marathonschaatsers in een bubbel te plaatsen, hoop ik dat er met de hand over het hart wordt gestreken."