Zeeuwse scholen zijn open, ondanks corona (en sneeuw)

De basisscholen zijn weer open (foto: Omroep Zeeland)

Scholen, ouders en kinderen moeten zich aan allerlei maatregelen houden. Zo wordt er meer dan anders geventileerd in de lokalen, niet echt aangenaam met dit weer. De kinderen in de bovenbouw moeten zoveel mogelijk in kleine groepjes werken en het dringende advies aan ouders is om hun kind thuis te houden bij een loopneus en te laten testen op het coronavirus.

"Iedereen is er klaar voor", zegt Pim van Kampen, voorzitter van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland. Het winterweer is in Zeeland, in tegenstelling tot in veel steden, geen spelbreker. "We hebben gisteren nog uitvoerig overleg gevoerd met de Veiligheidsregio Zeeland. Vooral in het midden en noorden van het land, kan het glad worden. Bovendien vinden we dat de kinderen naar school moeten."

School bepaalt eigen bubbel

Het bubbeladvies, waarbij kinderen in kleine groepen werken, is niet haalbaar, zegt Van Kampen. "Iedere school bepaalt zelf wat de bubbel is."

Op basisschool Sint Anthonius na, gaan alle scholen in Zeeland vandaag open. De school in Oud-Vossemeer gaat woensdag open en bereidt vandaag en morgen nog lessen voor.