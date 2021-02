Eén van de initiatiefnemers van deze oproep is Patricia de Milliano van hotel-restaurant De Eenhoorn in Oostburg. Volgens haar hanteert het kabinet op dit moment een spoorboekje dat desastreus is voor hotels en restaurant. De horeca mag straks pas open nadat de winkels open morgen. En dat kan dus nog wel even duren.

Patricia de Milliano (foto: Omroep Zeeland)

"Laat ons alsjeblieft niet pas na Pasen open gaan. Dat gaat zoveel meer ellende kosten. De horeca heeft laten zien verantwoord open te kunnen. Als we net als de winkels open mogen met beperkingen, net als we vorig jaar gewend waren, dan moet dat toch kunnen. En laten we dan ook bijvoorbeeld kijken naar hoe groot een restaurant is. Dat deden we de vorige keer niet. Hoe groter het pand hoe meer er binnen mogen. Met 1,5 meter afstand natuurlijk."

Aangepast routekaart voor de horeca

De Milliano hoopt dat een groots Zeeuws geluid gaat helpen bij het spoedoverleg dat brancheorganisatie Horeca Nederland heeft aangevraagd bij het kabinet. Doel van dat overleg is om de routekaart van het kabinet voor de persconferentie van 23 februari aangepast te krijgen voor de horeca. Volgens KHN is er een wereld van mogelijkheden tussen alles open of alles dicht. Uitgangspunt is een plan waarbij elk type horecabedrijf open kan met zo min mogelijk restricties.

De West-Zeeuws-Vlaamse initiatiefgroep bestaat uit alle horeca in West Zeeuws Vlaanderen, plus de regionale KHN afdeling.