Geen geld voor voorjaarscollectie in winkels: 'Wintercollectie is nauwelijks verkocht'

De winkel van Roliene Zaman in Hulst hangt bomvol. Winterjassen, truien, kleding voor de feestdagen en een overvolle afdeling met sneakers. Die zijn allemaal betaald aan de leveranciers, maar omdat ze straks misschien onder de kostprijs moeten worden verkocht, leveren ze Roliene alleen maar verlies op. "Half december moesten we dicht en dat zijn belangrijke weken voor de verkoop. Daar krijg je geen enkele compensatie voor van de overheid. Je verkoopt veel te weinig en dan kun je dus geen geld vrijmaken voor de voorjaarscollectie."

Collectie is al besteld

Die voorjaarscollectie is een half jaar geleden al besteld, want zo werkt het in de modewereld. Toen waren de coronacijfers laag en waren Roliene en andere ondernemers positief. Niemand had verwacht dat de winkels helemaal dicht zouden moeten. Nu probeert Roliene de komst van de voorjaarscollectie zo veel mogelijk uit te stellen met hoop op betere tijden. "Gelukkig zijn veel leveranciers coulant en proberen ze mee te denken." Maar ook dat houdt op een gegeven moment op. De branchevereniging maakt zich dan ook zorgen over de toekomst van veel ondernemers.

Wij voorzien dat als het kabinet, om welke reden dan ook, de winkels dicht blijft houden, er een golf van faillissementen aan komt."" Jan Meerman van branchevereniging INretail

Volgens Jan Meerman van branchevereniging INretail hebben ze in Den Haag niet door hoe kwetsbaar het bedrijfsmodel van de modewereld is. "Je koopt van tevoren in en dan hoop je dat je alles weer kunt verkopen. Dat gebeurt nu niet en daardoor kom je snel in liquiditeitsproblemen. Dat houdt eigenlijk in dat je geen geld meer hebt om je rekeningen te betalen. Als je in maart nog niet open kan, stapelen de schulden zich op. Wij voorzien dat als het kabinet, om welke reden dan ook, de winkels dicht blijft houden, er een golf van faillissementen komt."

Golf aan faillissementen verwacht

De branchevereniging deed laatst onderzoek onder duizend ondernemers. Daaruit blijkt dat 33 procent denkt het op deze manier niet langer dan één maand vol te kunnen houden. Nog eens 35 procent denkt na twee maanden af te stevenen op een faillissement. "De schade die ondernemers lopen wordt ongeveer voor vijftig à zestig procent vergoed door de overheid, maar het voorraadprobleem wordt er niet mee opgelost. Ondernemers hebben geen geld om de nieuwe collectie te betalen en dat wordt in Den Haag nog niet serieus genomen."

Roliene Zaman bij een groot aantal niet verkochte winterjassen (foto: Omroep Zeeland)

Roliene Zaman is een relatief nieuwe ondernemer. Ze is anderhalf jaar geleden gestart en had het zich allemaal heel anders voorgesteld. "Ik heb nog niet genoeg vet op de botten. Daarnaast voelt het onrechtvaardig. We hebben een winkel van ruim 700 vierkante meter waar we maximaal dertig man binnen mogen laten. Dat moet makkelijk op een veilige manier kunnen."

Winkeldeur op een kier

Ze verwacht dat de versoepeling waarbij klanten spullen bij de winkel kunnen afhalen, niet het verschil zal maken. "We moeten echt terug open, willen we weer een beetje omzet kunnen gaan halen of de schade inhalen. Maar goed, het is een stapje in de goede richting."

Ondertussen probeert ze van alles om toch te verkopen. Via de webshop verkoopt ze nog wat, klanten kunnen kledingboxen bestellen en er wordt volop gecommuniceerd met klanten via de sociale media. "Het heeft er wel voor gezorgd dat we online gegroeid zijn en het is ook fijn om te merken dat klanten het je gunnen en bij je bestellen."

Zeeland beter dan de Randstad

Overigens lijkt die binding met de klant nu belangrijker dan ooit. Volgens Jan Meerman doet Zeeland het wat dat betreft een stuk beter dan de Randstad: "Dat komt omdat er in Zeeland meer een gun-effect is naar de lokale ondernemers toe. Dus wees trots dat je in Zeeland een winkel hebt en je juist dat bijzondere voor die klant kan doen!"