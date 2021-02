Leerlingen en leraren blij dat ze weer gewoon naar school kunnen

Den Hollander strooide vanmorgen iets over achten en in de snijdende kou zand op de entree van het schoolplein, want het was glad door sneeuw en ijs. "Ik ben blij dat alle leerlingen en docenten eindelijk weer naar school kunnen, want zonder hen is de school een lege huls en dat is niks waard," zegt Den Hollander.

Online les

De leerlingen zijn ook blij, dat ze hun vrienden weer zien, en dat ze geen online les meer hoeven volgen. Babette Klaric uit groep 8: "In het begin kon ik me nog wel concentreren, maar op een gegeven moment kon ik de motivatie niet meer opbrengen om de lessen goed te volgen."

Koen Boschitsch uit groep 8 is het daarmee eens. "Ik heb wel af en toe een spelletje op mijn telefoon gespeeld tijdens de les, want online is wel saai."

Geluid leerlingen

Tineke van Dixhoorn, leerkracht van groep 8, is ook enorm blij dat 'haar' kinderen weer in de klas zitten. "Dit heb ik zo gemist", zegt ze, doelend op het geluid dat de leerlingen in de klas maken. "Maar ik denk dat ik het aan het eind van de dag ook wel weer zat ben", lacht ze.

Bij basisschool De Sprienke in Goes werd de rode loper uitgerold. (foto: Basisschool De Sprienke in Goes)

De so-afdeling (speciaal onderwijs) van basisschool de Sprienke in Goes rolde vanochtend de rode loper uit. Leerlingen werden door de medewerkers op anderhalve meter welkom gezongen. In de pauze kregen ze allemaal een taartje. "Ondanks de begrijpelijke zorgen maken we er toch een feestje van", zegt teamleider Astrid Geeratz-van Breukelen.

Alle Zeeuwse basisscholen gingen vandaag na bijna acht weken gedwongen sluiting weer open, behalve de Sint Anthonius in Oud-Vossemeer, die volgt woensdag.

Lees ook: