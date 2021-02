Minder coronabesmettingen geconstateerd in Zeeland, mede dankzij winterweer

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren gingen meerdere teststraten dicht vanwege de sneeuw en daarvoor al lieten minder mensen zich testen vanwege het winterweer. De GGD Zeeland verwachting dat de achterstand snel ingehaald wordt. Dat zou kunnen betekenen dat de cijfers van vandaag en morgen te laag zijn en dit morgen en overmorgen en de dagen erna gecompenseerd wordt.

Zevendagenlijn

Vanwege deze en andere fluctuaties die kunnen ontstaan in de registratie van het RIVM, berekent Omroep Zeeland voor iedere dag het totaal aantal besmettingen in de voorgaande zeven dagen om daaruit een meer betrouwbare trend te kunnen ontdekken. In de onderstaande grafiek wordt de zevendagenlijn getoond voor vier Zeeuwse regio's. Die zevendagenlijnen laten een duidelijk dalende trend zien. Alleen de regio Noord-Zeeland, die bestaat uit de gemeenten Schouwen-Duiveland en Tholen, schommelt weer iets omhoog.

Walcheren is nog altijd de regio met de meeste nieuwe besmettingen. Zeeuws-Vlaanderen is voor het eerst deze maand tot onder de regio de Bevelanden gezakt. In deze grafiek zijn de dagcijfers van vandaag dus al meegenomen in het zevendagentotaal.

Ziekenhuisopname

Die dagcijfers van vandaag betreffen de registraties door het RIVM tussen 10.00 uur gisterochtend en datzelfde tijdstip vanmorgen. Die instantie meldt verder dat er in die periode één inwoner van Zeeland met ernstige coronaklachten in het ziekenhuis is opgenomen. Het gaat om een inwoner van de gemeente Veere.

In de onderstaande tabel zie je de besmettingsaantallen per dag en per gemeente zoals die zijn geregistreerd door het RIVM.

Aantal besmettingen per gemeente

Gemeente do 4 feb vr 5 feb za 6 feb zo 7 feb ma 8 feb Borsele 2 2 4 3 1 Goes 3 6 2 8 3 Hulst 8 4 6 2 2 Kapelle 2 4 2 0 2 Middelburg 14 15 16 10 5 Noord-Beveland 4 2 5 3 2 Reimerswaal 5 1 2 6 3 Schouwen-Duiveland 6 4 5 3 6 Sluis 1 4 0 1 3 Terneuzen 8 15 7 8 4 Tholen 5 7 3 1 8 Veere 2 2 0 2 5 Vlissingen 16 14 12 15 6 totaal Zeeland 76 80 64 62 50

Aangezien het aantal inwoners van gemeente tot gemeente flink verschilt, is het eerlijker om het aantal besmettingen naar inwonertal van de gemeenten met elkaar te vergelijken. Op de onderstaande kaart wordt het aantal besmettingen van de voorgaande zeven dagen per 100.000 inwoners weergegeven.

'Zeer ernstig'

Daaruit blijkt dat Noord-Beveland en Vlissingen nog altijd de gemeenten zijn met de meeste besmettingen naar inwonertal. Noord-Beveland zit ook nog steeds als enige Zeeuwse gemeente boven de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig', daarvoor moeren er in zeven dagen tijd 250 besmettingen geconstateerd worden per 100.000 inwoners. Vlissingen zit daar net onder.

De GGD Zeeland heeft eerder aangegeven zich over Noord-Beveland geen zorgen te maken. De uitbraak zou onder controle zijn en het hoge aantal besmettingen naar inwonertal zou vooral door het lage aantal inwoners van die gemeente komen. De uitbraak in die gemeente is nu echter al enkele weken aan de gang en is nog altijd niet onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig' gedaald.

Wel is het aantal besmettingen in Noord-Beveland de afgelopen weken gedaald. De gemeente staat op dit moment 24e in de lijst van alle 352 Nederlandse gemeenten in volgorde van meeste besmettingen naar inwonertal, terwijl Noord-Beveland eerder op nummer twee van die ranglijst stond.