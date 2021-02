Eigenaar partycentrum IJzendijke: 'Kijk nu eens naar wat er wél mogelijk is'

De agenda van Buysse voor dit jaar is nog leeg. "Ik begrijp het ook wel. Mensen plannen nu geen huwelijksfeest, stellen dat jubileumfeest uit. Dat zou ik ook doen. Maar het zou fijn zijn als er ook maar iets op het gebied van openstelling kon, zodat we we iets van omzet zouden kunnen gaan draaien."

'Kosten al deels uit eigen zak'

Buysse is een man die zijn woorden voorzichtig kiest, maar de impact ervan wel wil overbrengen. "Het is lastig, heel lastig. De steunmaatregelen zijn ontoereikend. De kosten, en niet alleen van het vaste personeel, gaan al deels uit eigen zak. En die is níét bodemloos."

Kijk naar wat er wél kan. De zalen zijn groot, bestaan uit enorm veel vierkante meters. Daar kunnen we echt wel wat mee." Frank Buysse, van partycentrum Mauritshof

Lang wil hij het er niet over hebben, meer tijd wil hij liever spenderen aan zijn boodschap. "Kijk naar wat er wél kan. De zalen zijn groot, bestaan uit enorm veel vierkante meters. Daar kunnen we echt wel wat mee."

'Er moet wat gebeuren'

Perspectief is wat hij vraagt. Geen uitstel meer. Collega Patricia de Miliano, eigenaresse van restaurant De Eenhoorn in Oostburg is wat stelliger: "Perspectief, ik kan het niet meer horen. Er moet wat gebeuren."

Net als winkels moet ook de horeca de ruimte krijgen om gedeeltelijk open te gaan. Dat stellen Buysse, De Miliano en een groep andere horecaondernemers uit West-Zeeuws-Vlaanderen. Ze hopen dat de rest van de Zeeuwse horeca zich bij hen aansluit, om zo een groot Zeeuws geluid te kunnen laten horen in de richting van het kabinet.

