Hoe is het nu met de Zeeuw die vorig jaar vastzat in Wuhan?

"Wees welkom, kom binnen!" Met een grote grijns op zijn gezicht en zoontje Quintius op zijn arm, doet Henry Blok de deur open. "Met ons gaat alles prima nu. We zijn vooral blij dat we zelf geen corona hebben gekregen. En onze familie en vrienden in China zijn ook niet besmet geraakt."

Coronabrandhaard

Begin januari 2020 vlogen Henry, zijn vrouw Sisi en hun zoontje voor een familiebezoek naar de Chinese stad Wuhan. Maar door de uitbraak van het coronavirus moet het gezin vlak na hun aankomst in lockdown. "We zaten echt in de coronabrandhaard, waar alles is begonnen." Na twee weken vastzitten in het appartement van Sisi's ouders, krijgt het gezin de kans om terug te vliegen naar Nederland. Na hun landing op vliegbasis Eindhoven op 8 februari moet de familie Blok nog twee weken in thuisquarantaine. Maar echt uitrusten, doen ze niet.

"Het was een gekkenhuis", beschrijft Henry. "Ik werd gebeld door allerlei kranten en televisieprogramma's als EenVandaag en Hart van Nederland. Ik kreeg zelfs de vraag of ze m'n huis mochten filmen." Nu, een jaar later, kan de Oost-Souburger er hartelijk om lachen. "Ik heb nu een hele stapel met kranten waar ik met mijn gezin in sta."

'Ik heb het onderschat'

Dat het coronavirus zo'n grote impact zou hebben op zijn eigen land, had Henry nooit kunnen voorzien. "Ik heb het echt onderschat. Ik dacht steeds: 'In de zomer wordt het beter. Of in het najaar hebben we minder besmettingen.'" De verspreiding van het virus lijkt in China vooralsnog onder controle. "Dat komt omdat in tijden van lockdown er daar echt niemand naar buiten gaat. Hier in Nederland zijn we veel meer gehecht aan onze vrijheden."

