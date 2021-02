Eerste ijsdag in meer dan duizend dagen tijd, en het blijft voorlopig vriezen

Thermometer in de sneeuw geeft temperatuur aan onder nul (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

De weerstations van het KNMI in Vlissingen, Westdorpe en Wilhelminadorp noteerden op 2 maart 2018 de laatste ijsdag met -1,2, -1,8 en -1,1 graden als maximumtemperatuur. De definitie van een ijsdag is dat de maximumtemperatuur onder nul moet liggen. Vandaag werd het bij diezelfde weerstations niet warmer dan -3,0, -4,0 en -3,6 graden en is dus de eerste ijsdag sinds 2 maart 2018 een feit.

Minder ijsdagen

In Zeeland in het algemeen en bij het weerstation van Vlissingen in het bijzonder hebben we gemiddeld twee tot vier ijsdagen per jaar. Dit is echter de afgelopen decennia minder geworden. Volgens de metingen van het KNMI is het gemiddelde aantal ijsdagen per jaar in de periode 1991-2020 1,5 keer minder dan dat van de tien jaar daarvoor.

Bij de weerstations in Westdorpe en Wilhelminadorp was er overigens gisteren al sprake van een ijsdag, maar bij het weerstation in Vlissingen werd gisteren nog een temperatuur gemeten van precies nul. Daardoor was het nét geen ijsdag, want daarvoor moet de maximumtemperatuur ónder nul liggen. Daardoor is vandaag de eerste dag dat voor alle Zeeuwse KNMI-weerstations een ijsdag genoteerd kan worden.

Vrieskou houdt nog even aan

Het lijkt erop dat de vrieskou ook de komende dagen nog even aanhoudt, want volgens de voorspellingen blijft nog in ieder geval tot zaterdag vriezen, met een te verwachten maximumtemperatuur voor Zeeland van -2 graden en een minimum in de nacht van woensdag op donderdag van -10 graden.

