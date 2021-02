Kattendijke krijgt al weken (bijna) geen post: 'Ik vind dat echt heel kwalijk'

Brievenbus (foto: Omroep Zeeland)

En dat heeft niets met winters weer te maken, maar alles met de postbezorgers van PostNL, denkt Jacco van Damme, voorzitter van de dorpsvereniging van Kattendijke. "De marktwerking maakt dat dorpen als de onze vergeten worden", aldus Van Damme.

Kattendijke heeft sinds een paar weken geen vaste postbezorger meer. "Dat wisselt sowieso om de paar maanden of de paar jaar. En bij de ene gaat het goed en bij de andere gaat het niet goed", legt Van Damme uit.

Verdwaalde envelop

Bij de nieuwe postbezorger lijkt het dus niet goed te gaan, want de inwoners krijgen al weken nauwelijks post op de mat. "Heel af en toe komt er eens een verdwaalde envelop binnen, die vier of vijf weken geleden bezorgd had moeten worden", briest de voorzitter van de dorpsraad. "Of ze worden massaal verkeerd bezorgd. Dus dan zie je een hele stapel enveloppen voor andere mensen op je mat liggen en dan mag jij voor postbode spelen."

Blijkbaar is dit nodig om zulke bedrijven wakker te schudden. En ik vind dat echt heel kwalijk." Jacco van Damme, voorzitter Dorpsvereniging Kattendijke

Het te laat of niet bezorgen van de post heeft al grote gevolgen gehad bij inwoners van Kattendijke. Zo weet Van Damme van een aantal boeren die op kentekenbewijzen zaten te wachten van hun nieuwe landbouwvoertuigen en dus nog niet met hun nieuwe machines de weg op mochten. Er zijn ook inwoners die wachten op een brief van hun revalidatiearts. "Maar er komt geen post, dus het revalidatietraject kan niet starten", vertelt Van Damme.

Kwalijk

PostNL laat in een reactie weten dat zij op de hoogte zijn van de situatie in Kattendijke en dat ze onderzoeken wat er aan de hand is. Van Damme loopt niet over van vertrouwen in het onderzoek van het postbedrijf. "Dat zijn de standaardantwoorden van bedrijven die opeens in de media komen", verzucht Van Damme. "Blijkbaar is dit nodig om zulke bedrijven wakker te schudden. En ik vind dat echt heel kwalijk."