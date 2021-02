Schaatsclubs staan voor duivels dilemma: ‘Dit doet echt heel veel pijn’

Foto uit de oude doos: 23 januari 2017 (foto: Matty Geschiere)

"Het doet ons echt zeer", aldus André van Leeuwen. Zijn club, IJsvereniging Renesse, kan de anderhalve meter niet garanderen en heeft daarom besloten de baan gesloten te houden. "Het is echt ontzettend zonde, want het is jaren geleden dat we open konden."

'Echt onvoorstelbaar'

Ook in Oosterland bij ijsclub Winterlandschap balen ze enorm. "De gemeente heeft ons afgeraden iets te organiseren. Het is onvoorstelbaar", vertelt voorzitter Arjan Steenpoorte. We hebben al zo lang niet geschaatst... Dan krijg je een keer winter en kan het niet."

Het bestuur van ijsclub De Eendracht in Oud-Vossemeer is boven de zestig. "Daarom doen we het niet. We beginnen er niet aan. We kunnen de gezondheid van de kinderen en hun ouders niet garanderen", laat voorzitter Havermans weten. Ook bij ijsclub De Zwarte Weel in Kapelle durven ze het niet aan. "Vanwege corona hebben we de baan bewust niet onder water gezet."

Alleen kinderen en geen koek en zopie

In Nieuwerkerk gaat de ijsbaan misschien open voor eigen leden. "Maar ik ben bang dat er nu 'beschuitijs' ligt", reageert Sam Flikweert van de ijsvereniging. In Kruiningen, bij ijsclub De Schelde, verwachten ze vrijdag of zaterdag open te kunnen. "Maar dan alleen voor dertig à veertig kinderen en zonder koek en zopie", aldus ijsmeester Jan Sinke.

Ook ijsmeester Tonnie Berrevoets van IJsvereniging Dreischor staat voor een dilemma. De vereniging doet er alles aan om het ijs schaatsklaar te maken, maar de coronamaatregelen spelen de club parten, vertelt hij in de onderstaande video.

Bij ijscomité Wel Gebogen Niet Gebroken in Hoek zijn ze er nog niet over uit. "Het is lastig. Ik zou niet weten hoe we het moeten doen met de coronamaatregelen", zo laat bestuurslid Mario de Ritter weten. "We zijn aan het kijken of we iets op de Nol of bij de brandput kunnen doen."

Dit doet echt pijn. Het gaat me aan het hart." Rien Bolier, voorzitter ijsclub Scherpenisse

Rien Bolier, voorzitter bij IJsclub Scherpenisse, baalt van het slechte ijs op zijn baan. "Het is van dat vuile fondant-ijs." De kans dat de baan op een later moment alsnog open kan gaan, is daardoor klein. "Dit doet echt pijn. Het gaat me aan het hart. Hopelijk kunnen de kindjes van leden er nog een keer op."

In Sint Philipsland gaat de ijsbaan van De Tramput alleen open voor de jeugd. "Dit is nieuw voor ons", vertelt penningmeester Cenny Reijngoudt. "De volwassenen moeten op de weg, een paar meter verderop, blijven staan. We hopen op het gezond verstand van de mensen."

