Schadeclaim pulsvissers opnieuw naar minister

Veel Zeeuwse vissers gebruikten een pulskor, waarmee ze elektrisch vissen (foto: Omroep Zeeland)

Kees van Beveren is als voorzitter van VisNed Delta Zuid blij met de uitspraak, maar liever had hij gezien dat de vissers de pulstechniek mochten blijven gebruiken. VisNed is de grootste belangenbehartiger voor de Nederlandse kottervisserij.

Van Beveren: "We hebben nu nog maar één visser in Zeeland die nog met puls vist. De rest heeft allemaal al moeten stoppen." Er waren eerder in totaal zestien Zeeuwse pulsvissers. Alleen de pulsvissers die een vergunning voor onbepaalde tijd hadden, komen nu mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding.

Wat is pulsvissen? Bij die techniek zweven de netten vlak boven de bodem en worden vissen met een stroomstootje opgeschrikt en komen ze in het net terecht. Daarnaast is pulskorvissen een stuk goedkoper dan op de oude manier vissen. Omdat de netten niet over de zeebodem slepen, hebben ze ook veel minder weerstand, waardoor de vissers veel minder brandstof verbruiken.

De afschaffing van het pulsvissen brengt de sector in zwaar weer volgens Van Beveren. De vissers vangen nu minder volgens hem, maar het kost ze meer brandstof en de visprijzen zijn lager.

Nog niet klaar

Vrijdag dient er nog een zaak van VisNed waarin ze bepleiten dat het stoppen van de pulsvergunningen onrechtmatig is geweest. Met andere procedures in Nederland en Europa daarbij opgeteld, is het veilig om te stellen dat het laatste woord nog niet gezegd is over pulsvissen.