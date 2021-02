Huwelijk redden tijdens coronacrisis? Geen bezoek laten komen...

Ruzie in huis (foto: -)

Die ruzies zijn er trouwens lang niet overal, want 46 procent van de respondenten geeft aan nooit ruzie te maken, in ieder geval niet over de coronamaatregelen, 38 procent is het wel eens met elkaar oneens, maar noemt het meer een meningsverschil.

Achter de overige voordeuren vallen wel (soms meer dan eens) harde woorden. Het gaat hierbij niet alleen om echtparen of stellen. De ruzie kan ook ontstaan tussen ouders en kinderen, als de ouders vinden dat hun zoon of dochter onverantwoord (veel) bezoek in huis haalt.

Onveilig buitenshuis

Op de tweede plaats van ergernissen, die tot kleine en grote conflicten leiden, staan de activiteiten die huisgenoten buitenshuis hebben. Zoals kerkbezoek, sport, feestjes en vakanties. Daarmee wordt het risico van het binnenhalen van het coronavirus vergroot en de ene huisgenoot denkt daar makkelijker over dan de ander.

"Vrienden die zich niet aan de regels houden en ons kwalijk nemen dat wij ons wel aan de regels houden." Zo beschrijft een 32-jarige man uit Terneuzen-Noord de oorzaak van de huiselijke problemen. Een 40-jarige vrouw uit Middelburg-West ergert zich er vooral aan dat er onaangekondigd bezoek op de stoep staat en dan toch in haar huis wordt gelaten. En een 35-jarige vrouw uit Goes klaagt over het bedrijf van haar echtgenoot: "De veiligheid op het werk van mijn man kan niet gewaarborgd worden. Er zijn bijna dagelijks situaties die echt onveilig zijn en er is daardoor grote angst dat hij de bacillen meeneemt in het gezin."

Complottheorieën

Het gaat niet alleen om praktische zaken, maar ook principiële kwesties leiden tot onenigheid. Een 42-jarige vrouw uit Waarde schrijft: "Wij denken anders over het uitgedragen beleid. Mijn man denkt dat het een complot is en ik niet." En een 27-jarige vrouw uit Terneuzen-Midden: "Mijn huisgenoot gelooft in complottheorieën en denkt dat er met het vaccin is gesjoemeld."

Vrouwen vs mannen

Wie is in het huishouden strenger als het gaat om het handhaven van de regels? Vrouwen zeggen verhoudingsgewijs veel vaker 'Ik ben strenger dan mijn partner' dan mannen. Het kan bijvoorbeeld gaan over voldoende handen wassen, over het dragen van een mondkapje of boodschappen gaan doen in België. Of over een partner die nu al weigert zich te laten vaccineren.

Methode Aan de enquête hebben 1.122 mensen deelgenomen, van wie 142 alleenstaanden en 980 mensen die samenwonen met een of meer anderen. De enquêtemethode is niet geschikt om conclusies met betrekking tot de hele Zeeuwse bevolking te trekken.

Alleenstaanden

Alleenstaanden hebben het in coronatijden moeilijker dan anders. Ze ontvangen veel minder bezoek en gaan ook minder op bezoek bij anderen. Toch heeft het handhaven van de regels nog niet vaak geleid tot ruzies. Van de respondenten zegt 66 procent dat de relaties die ze hebben niet verslechterd zijn, tegenover 18 procent die wel (zo nu en dan) met brokken zitten.

Regels overtreden

Op de vraag of alleenstaanden de regels overtreden om toch nog mensen te zien wordt zeer verdeeld gereageerd. "Nee!" zegt 27 procent van de respondenten, maar er zijn ook belangrijke redenen om daar van af te wijken. "Ja, voor mijn kinderen wel", zegt namelijk 25 procent. Nog eens 23 procent doet de deur open voor vrienden en vriendinnen, ook al zou dat volgens de regels niet zijn toegestaan. En een bezoekje van/aan de eigen ouders ziet 21 procent van de respondenten door de vingers.

Geld (foto: Bicanski)

Geldbesparend

De lockdown en de avondklok hebben behalve het voordeel dat coronaverspreiding wordt tegengegaan ook andere voordelen. Uit de enquête komt naar voren dat de meeste mensen geldbesparing het belangrijkste extra voordeel vinden. Minder visite ontvangen en minder op visite gaan betekent minder kosten aan boodschappen en cadeautjes, zegt achttien procent, de grootste groep. En veertien procent is blij nu méér tijd te hebben voor allerlei hobby's. Op de derde plaats met dertien procent komen de mensen die nu blij zijn dat ze van allerlei sociale verplichtingen zijn verlost.

Uitslapen

Maar er zijn meer voordelen, zoals meer rust, ontspanning en tijd om te herstellen. Een 48-jarige Middelburger schrijft: "Ik ben nu altijd rond 12.00 uur thuis voor mijn gezin en een heerlijke kop koffie." Ook in Middelburg meldt een 31-jarige vrouw: "Ik kan langer uitslapen, want ik werk thuis en hoef me niet klaar te maken om naar m'n werk te gaan."

Geen bezoek a.u.b. (foto: Omroep Zeeland)

Voor een 27-jarige Krabbendijkenaar is corona zelfs gezond: "Ik kon makkelijker stoppen met roken." En voor een 44-jarige vrouw uit Nieuwerkerk lijkt corona ook alleen maar voordelen te hebben: "Ik geef minder geld uit en ik kan mijn studie versnellen."

Lekker geen verplichtingen

En dan zijn er ook mensen die het helemaal niet storend vinden dat ze niet meer op bezoek kunnen. Ze vinden het misschien zelfs wel prettig. Zo zegt een 31-vrouw uit Hoek: "Ik kom tot rust nu we niet steeds verplichtingen hebben zoals verjaardagen en andere feestjes." En vanuit het centrum van Middelburg schrijft een 67-jarige man: "Ik hoef niet naar vreselijke feestjes en ook niet naar uitvaarten."