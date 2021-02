Goedemorgen! Schaatskoorts, geen post en echtelijke ruzies

Hond in de sneeuw in een parkje in Goes (foto: Lida Man)

Zulke temperaturen kunnen maar één ding betekenen... schaatskoorts! We deden gisteren een belrondje en maakten een overzicht van de natuurijsbanen in Zeeland. Dat zijn er niet zoveel als 'normaal'. De vrieskou zorgt voor duivelse dilemma's bij schaatsclubs: wordt het eindelijk koud genoeg, kunnen ze niet open vanwege de huidige coronamaatregelen.

In Kattendijke hebben ze ondertussen hele andere zorgen: daar wordt de post maar mondjesmaat bezorgd. Het dorp heeft sinds een paar weken geen vaste postbezorger meer en dat wordt gelijk gemerkt. "Heel af en toe komt er eens een verdwaalde envelop binnen, die vier of vijf weken geleden bezorgd had moeten worden", zegt Jacco van Damme, voorzitter van de dorpsvereniging.

Brievenbus (foto: Omroep Zeeland)

Frustrerend, geen post. Ook frustrerend: met je partner van mening verschillen over hoe om te gaan met de coronamaatregelen. Uit een enquête van Omroep Zeeland blijkt dat het al dan niet ontvangen van bezoek de meest voorkomende oorzaak is van (ernstige) meningsverschillen op het moment. Al zijn er ook meer dan genoeg huishoudens waar nooit ruzie gemaakt wordt over de coronamaatregelen.

Een roodborstje in de sneeuw in Waarde (foto: Gerlinde)

Het weer:

Er is vandaag nog vrij veel bewolking maar het is vrijwel overal droog en af en toe zijn er opklaringen. De temperatuur begint bij -4 tot -6, de maximumtemperatuur is -3 , en er staat een matige wind uit oost tot

noordoost.