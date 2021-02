'De patiënten die nu hier komen zijn veel zieker dan tijdens de eerste golf'

Linda Sonneveld is verpleegster op de Covid-afdeling van het buurtzorgpension in Zierikzee. Normaal verpleegt en verzorgt ze mensen die bijvoorbeeld na een knie-operatie nog niet naar huis kunnen, omdat ze thuis geen mantelzorger hebben.

Uitzieken

Het buurtzorgpension was tijdens de eerste golf ook al open met een speciale afdeling voor Covid-19-patiënten, maar heeft nu een nog essentiëlere taak gekregen. Het is dé plek waar mensen met Covid-19 vanuit heel Zeeland naar toe gaan. Zieke Zeeuwen die wel zorg en hulp nodig hebben, maar niet thuis kunnen uitzieken en ook niet op een ic hoeven worden opgenomen.

Die centrale plek was lang De Veste in Goes, maar dat gebouw is sinds eind januari gesloten vanwege een verbouwing. In het totaal kunnen in Zierikzee 22 patiënten terecht. Er liggen er nu vier.

In het totaal hebben er sinds eind januari 19 patiënten in Zierikzee gelegen.

Buurtzorgpension Zierikzee wordt de cohortafdeling voor heel Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Sonneveld is helder: het is nu duidelijk zwaarder dan tijdens de eerste golf. Zowel voor de patiënt als voor het verplegend personeel. "Tijdens de eerste golf kregen we vooral patiënten uit het ziekenhuis, die hier kwamen herstellen na een verblijf op de longafdeling of ic."

"Het zwaarste zat er voor hen op", legt Sonneveld uit. "De medicatie en behandeling was vaak al vastgesteld. Nu komen patiënten meteen vanuit huis. Soms zonder dat ze zelfs een dokter hebben gezien. Dan wordt het via de telefoon vastgesteld dat ze hier naar toe kunnen komen. Ze worden hier ziek en wij moeten behandeling en alles er om heen nog vaststellen."

Niets ontziend

Het is algemeen bekend, Covid-19 kan een niets ontziende ziekte zijn. Maar als je er in zit, begrijp je dat pas, zegt Sonneveld. "Op één dag verloren we een patiënt en moesten er twee met spoed naar het ziekenhuis."

Meneer Drost: "Het gaat goed, als ik maar niet te veel beweeg" (foto: Omroep Zeeland)

Sonneveld houdt het vol door het goede contact met collega's. Die als enigen volgens haar écht begrijpen wat het werk inhoudt. Ook het contact met de patiënten sleept haar er doorheen. Kijk bijvoorbeeld naar meneer Drost. Een man die de moed erin houdt. Met een lach: "Het gaat best, zolang ik maar niet beweeg."

Niet klagen

Drost is tevreden over het verblijf en over de zorg. "Ik zit hier goed. We mogen niet klagen, dus dat doen we ook niet."

Wat volgens Sonneveld een belangrijke les uit de eerste golf is, is het contact met naasten. "Sommige patiënten zijn zo zwak dat ze niet zelf dat contact kunnen leggen. We hebben hier op de afdeling een telefoon speciaal voor hen. Dat zij kunnen videobellen. Dat is zo belangrijk. Even een bekende stem."

Bezoek mag wel, één naaste per dag en die moet dan volledig in een pak beschermd worden en mag een uurtje blijven. "De patiënten liggen de rest van de dag alleen, soms met twee op een kamer, met alleen ons als gezelschap verder. Het is nergens mee te vergelijken."

Verpleegster Linda: "De patiënten die hier komen zijn nu zieker dan tijdens de eerste golf." (foto: Omroep Zeeland)

Sonneveld: "Er is is licht aan het eind van de tunnel, zei Rutte toch? Maar voorlopig is het hier dag voor dag zorg dragen voor de patiënten. Er het beste van maken."

Ze leeft op van de complimenten van de patiënten en hun naasten. Maar 'buiten' is het soms lastig. Mensen die niet met haar willen afspreken uit angst voor besmetting. "En dan ontvangen ze wel vier verschillende mensen verspreid over de dag. Ik vind dat soms best moeilijk te plaatsen."

Regionale taak overgenomen door buurtzorgpension in Zierikzee Zorggroep Ter Weel stelde sinds maart 2020 afdeling De Veste beschikbaar als regionale Covid-noodopvang aan de Veiligheidsregio Zeeland. De noodopvang is bedoeld voor mensen die besmet zijn met het coronavirus en die niet in quarantaine kunnen gaan op hun eigen kamer/afdeling in het verpleeg- of verzorgingshuis. Door besmette cliënten vanuit de Zeeuwse instellingen over te plaatsen naar deze speciale afdeling, wordt het besmettingsgevaar voor andere cliënten, naasten en medewerkers kleiner. De Veste is een afdeling van de Ter Weel-locatie Gasthuis in Goes. Het Gasthuis wordt vanaf 2021 in fases gesloopt en opnieuw gebouwd. Daarom neemt het buurtzorgpension in Zierikzee nu die regionale taak over. Ook voor patiënten met Covid-19 die niet thuis kunnen blijven, omdat er bijvoorbeeld geen mantelzorger is.

